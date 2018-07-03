AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'SİHA kimi bombalıyor diyen adam bugün Eren Erdem'e sahip çıkan adam”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP 26. dönem Milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem’in tutuklanması ile CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun açıklamalarını değerlendirdi. Turan, “İşin kötüsü kendi arkadaşlarına sahip çıkmazken kendi genel başkanlarını bir daha aday yapmazken özellikle DHKP-C eylemlerinde avukatlıklarında başrolde oynayan Sezgin Tanrıkulu açıklama yapmış, bir sürü hakaret etmiş. Kimin kime sahip çıktığına iyi bakın. SİHA’lar yani insansız hava araçları Türkiye adına teröristi bombaladığında çıkıp, ‘SİHA kimi bombalıyor’ diyen adam, bugün Eren Erdem’e sahip çıkan adam” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP 26. dönem Milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem’in tutuklanması ile CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun açıklamalarını değerlendirdi. Turan, “İşin kötüsü kendi arkadaşlarına sahip çıkmazken kendi genel başkanlarını bir daha aday yapmazken özellikle DHKP-C eylemlerinde avukatlıklarında başrolde oynayan Sezgin Tanrıkulu açıklama yapmış, bir sürü hakaret etmiş. Kimin kime sahip çıktığına iyi bakın. SİHA’lar yani insansız hava araçları Türkiye adına teröristi bombaladığında çıkıp, ‘SİHA kimi bombalıyor’ diyen adam, bugün Eren Erdem’e sahip çıkan adam” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile birlikte Çanakkale’nin Yenice ilçesini ziyaret etti. Yenice’de vatandaşlarla bir araya gelen Turan, "DHKP-C eylemlerinde, avukatlıklarında baş rolde oynayan Sezgin Tanrıkulu açıklama yapmış, bir sürü hakaret etmiş. Kimin kime sahip çıktığına iyi bakın. SİHA’lar yani insansız hava araçları Türkiye adına, bu millet adına teröristi bombaladığında çıkıp, ‘SİHA kimi bombalıyor’ diyen adam bugün Eren Erdem’e sahip çıkan adam” dedi.

CHP’nin bir milletvekili hiç hesapta yokken geçen dönem sürpriz şekilde vekil yapıldığını belirten Turan, “Birkaç kişi var sürpriz şekilde vekil yapılan. Kılıçdaroğlu operasyonla vekil olduğu için operasyonla vekil getirdi. Ama şimdi taşıyamadı onları bir kısmı yargı kararıyla tutuklandı. Adamın ajans iddiası var. Adamla ilgili çok garip iddialar var. Daha ötesi vekil olmadan önce FETÖ ile ilgili ilişkilerinde büyük sorunlar var. Bunları vekil yaptılar. Şimdi yargı gereğini yapacak. Yargı gereğini yapacak ama korku, şu bu adamlar konuşursa hangi hesapla vekil oldu, nasıl vekil oldu neden siyaset düşünmezken adam gazeteci adam başka işler yapıyor, bir anda bunlar siyasetçi oldu. Ben gençlik kollarından berri bu partinin içerisindeyim, vekilimiz Jülide Hanım 15 sene önce kadın kollarında başladı. Bu işin içinde biz partiden geliyoruz, partinin içerisindeyiz. Ama adamın hiçbir siyasetçiliği yok, hiçbir siyasi geçmişi yok, gazeteci adaylığı da düşünmüyor bir anda Allah Allah listeye kondu. Var bunlar biliyorsunuz 3-4 tanesi halen vekil ama bir tanesi vekil yapılmadı. Hemen yargı gereğini yaptı. Şimdi süreç başladı” diye konuştu.

Yargı kararına saygı duyacaklarını ancak siyasi olarak da oynanan oyunu gördüklerini ifade eden Turan, “Hesabı ve oyunu görün diye söylüyorum. Yargı kararı saygı duyacağız, ama siyasi olarak da oynanan oyunu göreceğiz. Hiçbir siyasi geçmişi olmadığı halde vekil yapılan, kumpasla başkan olanın vekil yaptığı kişiler bugün hesap veriyor. O yüzden Türkiye’de kim iş yapıyor kim farklı hesaplara hizmet ediyor millet bunu gördü ve takdir etti. CHP’nin oyu yüzde 25-26 lardaydı 22’ye düştü. Buna rağmen çıktı ‘En başarılı biziz’ dedi. Bravo devam et sen böyle başarılı ol. Bir daha ki döne de 22’yi de bulamazsın inşallah. Bu millet zorla hiç kimseyi başında taşımaz. Severse ve sayarsa taşır. Kılıçdaroğlu bu ülke de kendi partisi tarafından bile sevilmediğini seçim sonucunda söylemiştir. O yüzden iddia ediyorum. Bugün yarın öbür gün bize mecliste utanmadan Cumhurbaşkanımıza ‘Abbas yolcu’ demişti. Utanmıştık. Şimdi aynen söylüyorum. Abbas yolcu gidecek bu adam. İster kendisi gidecek istersen millet gönderecek. Beter olsunlar. Bu millete hizmet derdi olmayan sadece koltuk derdi olanlar mutlaka hesabını ödeyecek. Ama biz elimizden geldiğince bu millete hizmet için gayret ediyoruz" dedi.