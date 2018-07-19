AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: 'OHAL darbenin anlaşılması ve ortadan kaldırılması konusunda önemli fonksiyon ifa etti'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Olağanüstü Hal darbenin anlaşılması ve ortadan kaldırılması konusunda önemli fonksiyon ifa etti" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Zengin, OHAL’in 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra ilan edildiğini hatırlatarak, "Bu darbe girişimi darbelerden farklıydı. Hem yöntem hem bürokrasi içerisinde yerleşmesiyle, alaka gösterdiği kurumlar itibariyle Türkiye’de ve dünyada hiç görülmeyen yöntemlerle gerçekleşmiş bir darbe girişimiydi. Olağanüstü Hal bu darbe girişiminin hacminin anlaşılması açısından çok önemli diye düşünüyorum. Olağanüstü Hal darbenin anlaşılması ve ortadan kaldırılması konusunda önemli fonksiyon ifa etti" diye konuştu.