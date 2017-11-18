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POLİTİKA:
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18 Kasım 2017 Cumartesi 12:48

AK Parti Kadınkolları Tunceli’de ilçe kongrelerini tamamladı

AK Parti’nin Tunceli’de ilçe Kadın Kolları kongreleri tamamlandığı bildirildi.AK Parti Tunceli Kadın Kolları Başkanı Yıldız Güngör, AK Parti MKY üyesi ve AR-GE Başkanı Ayşe Hayrunnisa Avcı’nın katılımıyla Çemişgezek, Mazgirt,...

AK Parti Kadınkolları Tunceli'de ilçe kongrelerini tamamladı
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AK Parti’nin Tunceli’de ilçe Kadın Kolları kongreleri tamamlandığı bildirildi.

AK Parti Tunceli Kadın Kolları Başkanı Yıldız Güngör, AK Parti MKY üyesi ve AR-GE Başkanı Ayşe Hayrunnisa Avcı’nın katılımıyla Çemişgezek, Mazgirt, Pertek ve Hozat ilçelerinde kongre, Nazimiye, Ovacık ve Pülümür ilçelerinde ise atama yöntemiyle yönetimin oluşturulduğunu söyledi.

Çıktıkları bu kutlu yolda kendilerinin inadına değil inandıkları için AK Partili olduklarını aktaran Güngör,"Çünkü güçlü Türkiye’nin tarihinde kadınlar çok önemli noktalarda bu vatanın varlığı ve birliği için büyük roller almıştır. Bizlerde Tuncelili kadınlar olarak her zaman üstümüze düşen görevi yerine getirdiğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizler her karanlığın bir aydınlığı olduğuna inanan insanlarız. Biz AK Partililer olarak hiçbir zaman önümüze çıkan engellere aldırmayacak, yılmadan, yıkılmadan davamız ve partimiz için çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

Kongrelerin Tunceli’ye ve partilerine hayırlı olması temennisinde bulunan Güngör, “AK Parti Kadın Kolları teşkilatlarımız hızlı büyüyerek 5 milyonu aşkın üyesiyle dünyanın en büyük kadın örgütü olmuş ve siyaset dünyamıza önemli hizmetler yapmıştır. Hiç kuşkusuz ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde analarımızın, ninelerimizin büyük emeği olmuştur ve olmaya devam edecektir. İçinde yaşadığımız coğrafyanın barışı, huzuru ve refahı için mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

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