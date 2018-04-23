AK Parti MYK toplandı
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde başladı.
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde başladı.
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