AK Parti Sözcüsü Çelik: “Türkiye emin ve güvenilir bir devlettir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu konuda hassasız. Türkiye emin ve güvenilir bir devlettir. Kimsenin can güvenliği tehdit edilemez. Bir gazetecinin kaybolması Türkiye’nin üzerinde hassasiyetle duracağı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu konuda hassasız. Türkiye emin ve güvenilir bir devlettir. Kimsenin can güvenliği tehdit edilemez. Bir gazetecinin kaybolması Türkiye’nin üzerinde hassasiyetle duracağı bir konudur” dedi.

AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısını takip eden gazetecilerin çadırını ziyaret eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı kapsamında yapılan sunumlara ilişkin bilgi verdi.

“En temel bilgelerden haberdar olmaması ile karşı karşıyayız”

İstişare kampına ilişkin bilgi veren Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarınki konuşmasında önemli şeylere değineceğini söyledi. BM’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının önemli kısmının Filistin ve Kudüs olduğunu söyleyen Çelik, “Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasında Cumhurbaşkanımızın Kudüs meselesini gündeme almadığını söyledi. Ana muhalefet parti genel başkanının en temel bilgelerden haberdar olmaması ile karşı karşıyayız. Burada ürkütücü olan şudur, ikinci konumda olan bir parti önemlidir ama maalesef bu kadar temel bir konuda bile bu derece hata yapmaları diğer konularda nasıl çalışıyorlar diye ürkütücü bir tablo ortaya çıkartıyor” diye konuştu.

Toplantıda yapılan sunumları anlatan ve belediye başkanı adaylarının nasıl belirleneceği konusunda Mehmet Özhaseki’nin sunumuna ilişkin bilgi veren Çelik, “Siyasi performans ile siyasi referans alanını birlikte değerlendiriyoruz. Aday adaylarının birbirlerini yıpratması gibi konulara müsamaha etmiyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıda, Mahir Ünal’ın şimdiye kadar yaptığı kampanyalara ilişkin bilgi verdiğini söyleyen Çelik, “AK Parti’nin kampanya hafızası konusunda sunum gerçekleştirildi” ifadelerini kullanırken, Naci Bostancı’nın ise Meclis çalışmaları hakkında milletvekillerine bilgi verdiğini kaydetti.

Öğleden sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun güvenlik ve dış politika konularında sunum yaptığını söyleyen Çelik, bu oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat kendisinin yönettiğini belirtti. Çelik, “Cumhurbaşkanımız teknoloji bağımlılığından tütün bağımlılığına kadar kurumların ortak çalışma yapması konusunda talimatlar verdi. Milli Eğitim, Sağlık ve İçişleri Bakanlığı tarafından bu konuda ciddi çalışmalar yapılacak” ifadelerini kullandı.

Çelik, kampın Kızılcahamam’da yapılmasına ilişkin ise, “FETÖ unsurlarına bağılı unsurlar tarafından bu tesis yönetiliyordu, malum olaylardan sonra Afyon’a gitmiştik. Ama Afyon’u da terk etmiş değiliz” dedi.

Ekonomi konusunda bir firmadan danışmanlık hizmetine ilişkin bilgi alınması konusunda gelen eleştirilerin sorulması üzerine Çelik, “Cumhurbaşkanımız ilgili kurumlarımızın daha çok yerli kurumlarımızdan danışmanlık hizmetlerini alması gerektiği prensip kararını açıkladı. Burada farklı hassasiyetlerle danışmanlık gerçekleştirilirken, çeşitli spekülasyonlar oluyor. Kendisinin genel hassasiyeti bunlar Türkiye’de yapılabiliyorsa proje geliştirme konusunda kendi firmalarımızla bunun yapılmasın doğru olacağını, bundan sonra da kurumların bu hassasiyeti gözeterek ilerlemesi konusunda bir talimatı oldu. Bundan öncesinde herhangi bir kurumun siyasetçi adına karar verdiği bir durum söz konusu değil. Ayrıca tek bir kurumdan görüş alınmıyor. Sadece belli bir kurumun ismi öne çıkartıldı. En uygunları arasında bir sentez oluşturuluyor” diye konuştu.

“Bir araya gelme ile ilgili sıkıntı olması söz konusu değil”

Cumhur İttifakına ilişkin soruları da cevaplayan Çelik, “Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakına verdiği önemin altını çizdi. Kendilerinin Macaristan seyahati olacak, bu arada heyetlerin görüşmesi gerçekleşecektir, ondan sonra da bir araya gelebilirler. Bir araya gelme ile ilgili sıkıntı olması söz konusu değil. Takvimlerin uygunluğuna göre gündeme gelir” şeklinde konuştu.

Adaylık başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda konuşan Çelik, “Takvim çalışıldı, MYK’ya sunulmayı bekliyor. Orada karar verilecek” ifadelerini kullandı.

“Tam bir tablo ortaya çıkmadan kimseyi suçlamıyoruz”

Kayıp Suudi gazeteci ile ilgili bilgi veren Çelik, “Bu konuda hassasız. Türkiye emin ve güvenilir bir devlettir. Kimsenin can güvenliği tehdit edilemez. Bir gazetecinin kaybolması Türkiye’nin üzerinde hassasiyetle duracağı bir konudur. Güvenlik birimleri ilk andan itibaren gerekli araştırmayı yapıyorlar. Tam bir tablo ortaya çıkmadan kimseyi suçlamıyoruz. Bu konularda açıklama yapılmaması hassasiyet gösterilmediği ya da gündemde olmadığı anlamına gelmez. Bu kayıp gazetecinin durumunun ne olduğu, sorumlusunun kim olduğu ortaya çıkartılacaktır” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun detaylı bir sunum yaptığının altını çizen Çelik, bu sunumun büyük ilgi gördüğünü söyleyerek, “Sunumun şöyle bir boyutu vardı, bazı ülkelerle sorunlar yaşıyoruz, buralarda Türkiye ana muhalefet tarafından suçlanıyor. Dışişleri Bakanımız ayrıntılı şekilde bu ülkelerle yaşananların arkasında ne olduğunu söyledi” dedi.

“Olayın her tarafını görmek durumundayız”

Af konusunda da açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, “Af meselesi ile ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti ilkesel bir hassasiyettir. Bahsettiği konu kişilerle ilgili suçlarla ilgili bir girişimde sıcak bakılamayacağı konusu Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konulmuş ilkesel bir yaklaşımdır. Arkadaşlarımızın telefonlarına af bekleyenlerden mesajlar geliyor ama ondan daha fazla mağdurlardan mesajlar geliyor. Olayın her tarafını görmek durumundayız” diye konuştu.