24 Nisan 2018 Salı 16:22

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "(Kılıçdaroğlu) Kendisinden ne Musa olur ne de Firavun olur" dedi.

IHAAW162210-SIY/24-04-2018 - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "(Kılıçdaroğlu) Kendisinden ne Musa olur ne de Firavun olur" dedi. 24.04.2018 16:22:10 TSI NNNN