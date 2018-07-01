AK Parti Trabzon İl Başkanı Revi’den CHP İl Başkanı Uzun’a "Soylu" tepkisi

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, CHP İl Başkanı Güzide Uzun’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik eleştirileri nedeniyle tepki gösterdi. Revi,"Terörle mücadelede böylesine büyük bir başarı elde eden Trabzonumuzun evladı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya sahip çıkmaları gerekirken yüzleri kızarmadan eleştiriyorlar. Trabzonlular bu yaptıklarınızı unutmayacak" dedi.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, CHP İl Başkanı Güzide Uzun’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik eleştirileri nedeniyle tepki gösterdi. Revi,"Terörle mücadelede böylesine büyük bir başarı elde eden Trabzonumuzun evladı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya sahip çıkmaları gerekirken yüzleri kızarmadan eleştiriyorlar. Trabzonlular bu yaptıklarınızı unutmayacak" dedi.

CHP’nin kurumsal olarak Süleyman Soylu’ya yönelik saldırılarını arttırdığına dikkat çeken Revi "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olağanüstü dönemlerden geçerken Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu zorlu bir görev üstlenmiş ve görevini layıkıyla yerine getirerek terör örgütlerini darma duman etmiştir. CHP’nin bu durumdan memnun olması gerekirken rahatsızlık duyuyor. Çünkü CHP HDP ile stratejik ortaklık yapıyor. Bu ortaklığı da cümle alem biliyor" diye konuştu.

"Trabzon’da HDP’ye 4 binin üzerinde oy çıktı"

CHP’nin eksen kayması yaşayarak HDP’lileştiğini ve bunun CHP tabanında da rahatsızlığa yol açtığını dile getiren Revi "Trabzon’da HDP’ye 4 binin üzerinde oy çıktı. Bu oylar nereden geldi. Tabiki bir kısmı CHP’den. Zarflardan 1 oy Muharrem İnce’ye 1 oy HDP’ye çıkmıştır. Bu seçimlerde CHP’nin ana stratejisi buydu. Şimdi soruyorum. Bu ülkeyi bölmeye kalkanlarla iş birliği yapan sizlersiniz. Şimdi kalkıp İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya tepki gösteriyorsunuz. Evet gerçekler acıdır. Ve bu Millet bunu unutmayacak" şeklinde konuştu.

CHP’nin Trabzon’daki HDP oylarına talip olduğu için Süleyman Soylu’yu hedefe aldıklarını ifade eden Revi "CHP desteğiyle HDP’nin Trabzon’da 4 binin üzerinde oyu var. CHP İl Başkanı Güzide Uzun bu 4 bin oyu kaçırmak istemiyor. Dolayısıyla Trabzon’da HDP siyaseti yapıyor. Ben söyleyecek söz bulamıyorum, Milletimize ve vatansever Trabzonlulara havale ediyorum" ifadelerini kullandı.