AK Parti ve MHP heyetleri ittifak için görüşüyor

Yerel seçimde ittifakı görüşmek üzere AK Parti ve MHP heyetleri bugün bir araya geldi.

Yerel seçimde ittifakı görüşmek üzere AK Parti ve MHP heyetleri bugün bir araya geldi.

Yerel seçimde ittifakı görüşmek üzere AK Parti ve MHP heyetleri bugün bir araya geldi. AK Parti’de, Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhazeki yer alırken; MHP’de, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yer alıyor.