AK Parti’de 316 milletvekili Erdoğan’ın adaylığı için imza verdi.
IHAAW180242-SIY/02-05-2018 - AK Parti’de 316 milletvekili Erdoğan’ın adaylığı için imza verdi. 02.05.2018 18:02:42 TSI NNNN
IHAAW180242-SIY/02-05-2018 - AK Parti’de 316 milletvekili Erdoğan’ın adaylığı için imza verdi. 02.05.2018 18:02:42 TSI NNNN
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