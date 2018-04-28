POLİTİKA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 18:08

AK Parti’de aday başvurusu 2 katına çıktı

24 Haziran seçimlerinde adaylık başvuru sayıları artmaya devam ediyor. AK Parti milletvekili aday adaylık için bugüne kadar 5 bin kişi başvurdu. Bu sayının artması bekleniyor.

AK Parti'de aday başvurusu 2 katına çıktı
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24 Haziran seçimlerinde adaylık başvuru sayıları artmaya devam ediyor. AK Parti milletvekili aday adaylık için bugüne kadar 5 bin kişi başvurdu. Bu sayının artması bekleniyor.

24 Haziran genel seçimleri için adayların başvuruları devam ediyor. AK Parti Genel Merkezinde yaşanan yoğunluk rakamlara da yansıdı. Başvuruların başladığı tarihten bu yana AK Parti milletvekili aday adayı başvurusu sayısı 5 bin 538 kişi oldu. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığından edinilen bilgilere göre bu rakamın 6 bin civarında olacağı öğrenildi. Parti genel merkezinde yaşanan yoğunlukta dikkat çekici isimlerde oldu. Bu isimlerden 18 yaşında milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Recep Tayyip Aslan oldu. Ankara 1. bölge aday adayı başvurusu yapan Aslan’ın isminin bir hikayesi var. Dedesinin AK Parti Ardahan kurucusu olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hapse girdiği dönemde, dedesinin bu karar tepki olarak bu ismi koyduğunu belirtti. Aslan ayrıca, genç kuşağı temsil etmek için aday olduğunu belirtti. Kadın adaylar da genel merkezde yoğun şekilde başvurularını yaptı. Başvuru yapan Zarife Kahveci, geçmişte parti genel merkezinde görev aldıktan sonra daha fazla hizmet etmek için aday olduğunu belirtti. Kadın aday sayısının her geçen gün arttığının altını çizen Kahveci, “Kadınların iç içe olması ve daha etkin şekilde siyasette rol alması için bu başvuruyu yaptım” dedi.

“Sessizlerin sesi olacağım”

Parti genel merkezinde başvuru yapanlar arasında Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik de vardı. Sessizlerin sesi olacağını vurgulayan Çelik, “Mesleğim gereği desteği en çok AK Parti döneminde yaşadık. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan tarım reformları sayesinde çiftçilerimizin refah seviyesi arttı. Kılıçdaroğlu ise böyle bir birliğin adresini hatta adını bilmez ama ülke yönetmeye kalkar. Milletvekili olduğum takdir de gerekirse kravatımı çıkarırım vatandaşlarımızla işe koyulurum. Genç yaşlı demeden gerekirse kapı kapı dolaşırım. Sağ kolumu sağcıya sol kolumu da solcuya açacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.
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