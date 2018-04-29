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29 Nisan 2018 Pazar 16:18

AK Parti’de adaylık başvuru süresi uzatıldı

24 Haziran’da yapılacak milletvekili genel seçimi için AK Parti’de aday adaylığına başvuru süresi 2 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

AK Parti'de adaylık başvuru süresi uzatıldı
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24 Haziran’da yapılacak milletvekili genel seçimi için AK Parti’de aday adaylığına başvuru süresi 2 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde AK Parti’de milletvekili aday adayı olmak için müracaatlar devam ediyor. Milletvekili aday adaylığı başvurusu için evraklarını tamamlayarak parti genel merkezine gelen milletvekillerinin yanı sıra partililer de aday adaylığı müracaatında bulundu. Aday adayları, parti genel merkezinin yanı sıra 81 ilde bulunan il başkanlıklarına başvurularını yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda başvuru sayısının bin 800 kişiyi geçtiği belirtildi.

AK Parti’de 24 Nisan’da başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru sürecinin 29 Nisan Pazar günü (bugün) son bulacağı açıklanmıştı. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu süre 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatıldı. Buna göre aday adaylarının başvuruları Çarşamba günü sona erecek.
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