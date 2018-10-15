AK Parti’de bir ilk

AK Parti teşkilat temayül yoklamaları, yeni geliştirilen bir sistemle son oy kullanıldıktan itibaren en geç bir saat içerisinde bütün sonuçları ve değerlendirmeleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde olacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, teşkilat temayül yoklamasını kısa bir süre içerisinde belirlemek üzere yeni bir sistem geliştirdiklerini açıkladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yavuz, “Aday belirleme işleri bizim hukuk sistemimize göre 3 yöntemle belirleniyor. Bunlardan birincisi merkezi yoklama, ikincisi ön seçim, üçüncüsü ise teşkilat yoklaması. Partilerin çoğu merkezi yoklama ile bunu yapıyor. Biz merkezi yoklama ile yaparken aynı zamanda teşkilat temayül yoklaması diye adlandırdığımız bir eğilim belirlemesine gidiyoruz. Teşkilat temayül yoklamasını belirlemek üzere geçen döneme baktığımızda 3 ayrı hafta illere gidilerek bu yoklamalar yapılmaya çalışıldı. Bu sefer diyoruz ki; öyle bir sistem geliştirelim ki geleneksel yöntemlerin ortaya çıkarttığı güzellikleri bertaraf etmeden yeni bir yöntemle biz bunu bir günde elde edelim. Teşkilat temayül yoklaması, yeni kurguladığımız sistemle bir günde son oy kullanıldıktan itibaren bir saati bulmayacak kadar kısa bir zaman dilimi içerisinde bütün sonuçları ve değerlendirmeleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın önünde olacak. Bu sistemi kurgularken birçok şeye dikkat ettik. Bunlar; mahremiyetin ihlal edilmemesi, güvenliğinin harikulade olması ve son derece güvenli bir sistemin ortaya çıkartılması, kimin kime oy verdiğinin de hiçbir şekilde belli olmaması. Bu sistemle birlikte başkası başkasının yerine oy kullanamayacak, sonuçlar çok hızlı bir şekilde her türlü değerlendirilmek suretiyle Cumhurbaşkanımızın önünde olacak, başka kişiler tarafından sayılmayacağı için mahremiyet ihlal edilmeyecek, kişilere değil ilçelere göre uyarlandığı için kesinlikle hangi kişinin kime oy verdiği belli olmayacak ve Cumhurbaşkanımızın dışında hiç kimse tarafından görülmemiş olacak. Sonrasında da bu sistemin izleri, birtakım bilgiler bilgisayarlarda kalmasın diye sistem kendini infilak ettirecek” dedi.

Yavuz, yeni geliştirilen sistemin çalışma mantığını ise şöyle özetledi:

“İlçelere uyarlı kartlar geliştirdik. Bu kartlar kişiye has uyarlanmamış olacak, ilçelere uyarlanmış olacak. Kişilere uyarlamış olsaydık kişilerin nereye oy verdiği bilinebilirdi. Her ilçenin kartları genel merkezden gidecek ve çoğunun başında genel başkan yardımcılarının olduğu komisyonlarca teslim edilecek. Kartı alan kişi herhangi bir kabine geçip kartı kabine okuttuğunda o kart hangi ilçeye ilişkin ise o ilçenin bilgileri ekrana çıkacak ve içeriye geçtiğinde de istediği gibi oyunu kullanacak ve onaylama tuşuna basarak dışarı çıkacak. Diyelim ki onay tuşuna basmadı. Böyle bir durumda belli bir süre koyuyoruz ve örneğin 20 saniye geçer geçmez o oy genel merkeze otomatik olarak aktarılmış olacak. Saat 16.00’ya ulaştığında kapanır kapanmaz sonuçlar 20 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde Cumhurbaşkanımızın önünde olacak ve Cumhurbaşkanımız bütün Türkiye’nin resmini, teşkilat temayül yoklamaları sonuçlarını görmüş olacak.”