AK Parti’de gençlerin başvuru sayısı artıyor

24 Haziran seçimleri için aday adaylık başvuru tarihinin uzatılması nedeniyle gençler parti il teşkilatlarına ve AK Parti Genel Merkezi’ne akın etti. Genç adaylar, tanınan bu fırsatı en iyi şekilde kullanacaklarını belirttiler.

24 Haziran seçimleri için aday adaylık başvuru tarihinin uzatılması nedeniyle gençler parti il teşkilatlarına ve AK Parti Genel Merkezi’ne akın etti. Genç adaylar, tanınan bu fırsatı en iyi şekilde kullanacaklarını belirttiler.

AK Parti’de seçim heyecanı devam ediyor. 28 Nisan’da son bulması beklenen aday adayı başvuru tarihinin 2 Mayıs’a kadar uzatılması ile gençler parti il teşkilatlarına ve AK Parti Genel Merkezi’ne akın etti. AK Parti’de başvuru süresinin uzatılması rakamlara da yansıdı. Başvuru sayısı 6 bini geçerken, 400’ün üzerinde engelli aday ve çok sayıda 20 yaş altı gencin başvuru yapması dikkat çekiyor. AK Parti’de kadın ve genç adaylardan 3 bin lira, engelli vatandaşlardan ise bin lira ücret alınıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlere güvendiğini, seçilme yaşının 18’e indirilmesi konusunda büyük heyecan yaşadıklarını belirten gençler, Türk gençleri olarak bizlere tanınan bu fırsatı en iyi şekilde kullanacaklarını belirttiler. Adaylardan görme engelli Çorum milletvekili aday adayı Resul Partici, tarih öğretmenliği yapıyor. Sosyoloji ve tarih bölümlerini bitiren, sosyoloji yüksek lisansı yapan Partici, Mecliste engelli bireylere yardımcı olacak, topluma faydalı, onları kucaklayabilecek birinin seçilmesinin herkes için hayırlı olacağını belirtti. AK Parti hükümetinin yaptıklarının bir devrim olduğunu belirten Partici, "Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 2002’ye kadar engellilerin yaşamlarında olması gereken yönde istisnai durumlar hariç büyük değişimler yaşanmadı. Ama 2002’den bu yana eğitim, istihdam, ulaşım, sağlık iyileşti. Bizlere istihdam sağlandı, ekonomik bağımsızlık kazandık. Eğitim konusunda erişebilirlik sağladık, üniversite mezunu olduk. Ulaşım sayesinde buraya kadar gelebiliyoruz, dışarı rahatça çıkabiliyoruz, tatile gidebiliyoruz, sosyal yaşamda katkılar sağlıyor. Sağlıkta ise artık tek başımıza rahatsızlıklarımızı ifade ediyoruz. Bu bir devrimdir” şeklinde konuştu.

“24 Haziran’da tüm dünya Türk gençlerini görecek"

Türkiye’nin en genç şehri olan Şanlıurfa’dan geldiğini belirten Hamza Toprakçı ise, “24 Haziran’da ilk defa sandığa gidip mühür basacak genç kardeşlerimin sayısı 4 milyon. Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere ne kadar güvendiğini tüm dünyaya göstermek için 4 milyon kardeşim gezip, güvenini göstereceğim” dedi.

Seçildiği takdirde genç arkadaşlarıyla işbirliği içinde olacağını belirten Toprakçı, "Sadece Şanlıurfa’yı değil genç bütün illeri gezip üniversiteleri, liseleri, dershaneleri gezip, genç arkadaşlarıma Cumhurbaşkanımızın gençlere ne kadar güvendiğini ve onların da bu kutlu yürüyüşe katılmasını sağlayacağım. Türkiye 2023 vizyonu doğrultusunda giderken dünyada Türkiye denildiği zaman akla ilk gençlik gelmesini sağlayacağım. 15 Temmuz’da gençleri gördüler, 25 Haziran’da da tüm dünya Türk gençlerini görecek” ifadelerini kullandı.

“Osmanlı Devleti’nin unutulmamasını sağlayacağım”

Diyarbakır’dan 1. sıra aday adayı olan 24 yaşındaki Mehmet Sayacan Öge, 2007’den bu yana AK Parti teşkilatı içinde bulunuyor. Görevinden istifa ederek milletvekili olmak için başvuru yapan Öge, gençler için projeleri olduğunu ve bunu uygulamada kararlı olduğunu belirterek, "Biz gençler olarak kendini tanıyan, milletini, devletini tanıyan, milletin efendisinin millet, milletin hizmetkarı olarak görenlerdeniz. Genç arkadaşlarımızın Mecliste olması heyecan katacaktır. Partide bulunan genç arkadaşlarımı aradım, temayülde oy istedim” dedi.

Seçildiği takdirde aday olduğu bölgeden her ay bir genci Osmanlı topraklarına götüreceğini söyleyen Öge, Osmanlı Devleti’ni unutmamalarını sağlayacağını belirtti.

“Siyaset genlerimde var”

2000 doğumlu lise son sınıf öğrencisi Kemal Kurtaran Aydın ise, dedesinin ilk Mecliste mebus olduğunu ve siyasi istediğin genlerinden geldiğini belirterek, “Çocukluğum Cumhurbaşkanımızın sözlerini ezberleyip, ardından haberleri izleyip kendi kendime nutuk atarak deneyimler yaşadım. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 15. döneminde yer aldım. Sadece gençlerin, belli kesimin, grubun değil tüm Türkiye’ye hizmet vermek ve bütün vatandaşlarımızın Mecliste bir sözcüsü, kardeşi haline gelmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın izinden giden gençler olarak insan bazlı şiarı ile bu yola başvurdum. Allah’ın rızası dışında hiçbir beklentim yok. Koltuklar insanlara şeref kazandırmaz. Davalar, projeler bir şeyler elde edilebilir. Cumhurbaşkanımız bizlere bu imkanı tanıdığı için sonsuz minnettarım" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Merkezi’nde gençlerin yanı sıra kadın adayların da olması dikkat çekti.