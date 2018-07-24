AK Parti’li Gündoğdu: "Türkmenlerin garantörü Türkiye’dir”

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Yahya Arslan ve Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ile TBMM’de bir araya geldi. Dernek yöneticileri ile bölgesel konuları istişare eden Gündoğdu, "Türkmen kardeşlerimizin kılına kimse dokunamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkmenlerin garantörüdür" dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Yahya Arslan ve Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ile TBMM’de bir araya geldi. Dernek yöneticileri ile bölgesel konuları istişare eden Gündoğdu, "Türkmen kardeşlerimizin kılına kimse dokunamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkmenlerin garantörüdür" dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"Irak bizim için önemli bir ülke. Çünkü çok sayıda Türkmen kardeşimiz Irak sınırları içinde yaşıyor. Biz dili, dini, ırkı için kimseyi ayırmayız. Ancak Türkmenler bizim öz be öz kardeşimiz. Kerkük’te, Musul’da, Telafer’de ve diğer bölgelerde bulunan Türkmenlerimizin mezhep ayrımına bakmadan hepsinin yanındayız. Bu bölgeler farkı gruplar tarafından istila edilebilecek, Türkmen kardeşlerimizin zor durumda bırakılacağı bölgeler değildir. Biz bu şehirleri ebedi Türkmen şehri olarak görüyoruz. ABD, Irak savaşı başladığında ilk olarak Türkmenlere ait tapu daireleri ve mezarlıklar tahrip edilmişti. Buraların kendilerine ait olduğunu iddia edenleri de iddiaları hiçbir karşılık bulmadı. Irak’ta Kürtlerin bölgesi belli, Türkmenlerin bölgesi bellidir. Biz 600 yıl Osmanlı adına o topraklarda yaşayan insanlara din, dil, ırk ayrımı yapmadan hizmet etmişiz. Kardeşliğimiz de o günlere dayanıyor. Irak, bizim medeniyet coğrafyamız dahilinde olan bir bölgedir."

"Türkmen kardeşlerimizin de milletvekiliyim”

Gündoğdu sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkmen kardeşlerimize yapılanlar hakkında bölgeden haber alıyoruz. Yaşanan olumsuz gelişmelerin sonuna kadar karşısındayız. Kimse Türkmenlerin kılına dahi dokunamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her zaman Türkmen kardeşlerimizin yanında olmuştur. Bölgedeki Türkmen varlığını ve bu Türkmenlerin ev sahibi olduğu gerçeğini kimse ortadan kaldıramaz. Siz genç Türkmen kardeşlerimde merkezi hükümet ile birlikte, Irak’ın toprak bütünlüğünü koruyarak kendi bölgelerinizi yöneteceksiniz. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin milletvekili olduğum gibi, Türkmen kardeşlerimizin de bir milletvekiliyim."

TBMM’de gerçekleşen görüşmeye ITÖGB Genel Başkanı Yahya Arslan, Başkan Yardımcısı Firas Ağaoğlu, Dernek Genel Sekreteri Nebil Çolak, Faaliyet Sorumlusu İbrahim Türkmen, Spor Sorumlusu Hüseyin Çelebi, Gaziantep Temsilcisi İbrahim Beyatlı katıldı.