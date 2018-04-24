AK Parti’li İnceöz: "Tek adam görmek istiyorsan, CHP tarihine bakacaksınız, milli şef dönemine bakacaksınız"

ANKARA (İHA) – AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "Ana muhalefet partisinin başkanı kışkırtıcı kutuplaştırıcı bir dille kürsüde özel gündemin durumuna uygun olmayacak şekilde kürsüye el vurmak suretiyle gerçekleşen kendisine yakışan bir açıklama yaptı. Tek adam görmek istiyorsan, CHP tarihine bakacaksınız, milli şef dönemine bakacaksınız” dedi.

ANKARA (İHA) – AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "Ana muhalefet partisinin başkanı kışkırtıcı kutuplaştırıcı bir dille kürsüde özel gündemin durumuna uygun olmayacak şekilde kürsüye el vurmak suretiyle gerçekleşen kendisine yakışan bir açıklama yaptı. Tek adam görmek istiyorsan, CHP tarihine bakacaksınız, milli şef dönemine bakacaksınız” dedi.

TBMM Genel kurulunda AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında tartışma yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, 23 Nisan özel oturumunda Meclis tarihine yakışmayan oturum yaşandığını söyleyerek, "Ana muhalefet partisinin başkanı kışkırtıcı kutuplaştırıcı bir dille kürsüde özel gündemin durumuna uygun olmayacak şekilde kürsüye el vurmak suretiyle gerçekleşen kendisine yakışan bir açıklama yaptı. Tek adam görmek istiyorsan, CHP tarihine bakacaksınız, milli şef dönemine bakacaksınız. Tek adam derken iki Grup Başkanınızın televizyona çıkıp da on beş vekilini arkaya alıp gözyaşları içinde vekilleri istifa ettirmek zorunda kaldığınızda tek adam derken Grup Başkanvekilinden Başkanın talimatıyla diyor Genel Başkanı’na bakacaksın" ifadelerini kullandı.

İnceöz, CHP’nin ’kontrollü darbe’ söyleminin tarihin yazacağını belirterek, "Tek adam dediğiniz Cumhurbaşkanı Genel Başkanımızı öldürmek üzere iki skorsky helikopter çıktı, Tek adam bu mu? O gece tek adam dediğiniz Cumhurbaşkanı, Genel başkanımız o gece havaalanında ölümle burun buruna darbecilere karşı meydanlardaydı ama tek adam görme istiyorsanız, havaalanından tankların arasında tek adam olarak, Bakırköy Belediye Başkanınızın evinde oturmaktaydı: Tek adsam derken kendi Genel Başkanınıza bakmanız lazım. Tek adam sözünü reddediyoruz" şeklinde konuştu.

İnceöz, Cumhurbaşkanı hakkında söylenen sözleri eleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özel, kendilerinin darbelerden etkilendiğini kaydederek, darbe girişiminin mağdurunun millet olduğunu ifade etti. İnceöz ve Özel arasında tartışma devam etti.