AK Parti’li Karasayar: "Türkiye’nin güçlenmesinden ürküyorlar"

TBMM İdare Amiri AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, "Birileri ne kadar oyunda kursa, tezgah da hazırlasa, bu ülkeyi bölüp parçalamaya da çalışsa, onlara nasıl bugüne kadar haddini bildirdiysek, bundan sonra da hadlerini bilecek" dedi.Karasayar,...

TBMM İdare Amiri AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, "Birileri ne kadar oyunda kursa, tezgah da hazırlasa, bu ülkeyi bölüp parçalamaya da çalışsa, onlara nasıl bugüne kadar haddini bildirdiysek, bundan sonra da hadlerini bilecek" dedi.

Karasayar, İskenderun Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Payas Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nde düzenlediği istişare toplantısında, Türkiye’nin dünyanın en önemli coğrafyasında olduğunu belirterek, "Bu coğrafya bize sunmuş olduğu bu çok önemli nimetler yanında, çok önemli sorumluluklar da yüklemiş tarihte. Bu bölgede birlik içerisinde, barış içerisinde, huzur içerisinde şahsi menfaatler değil de, bölgemizin menfaatleri konusunda birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ederek bölgemize çok ciddi, çok önemli kazanımları hayata geçirdik. Yıllardır yaptığımız istişareler ile İskenderunumuzun neleri eksik ise hangi alanda, hangi proje ve hangi yatırıma ihtiyacı varsa, burada arkadaşlarımız çalıştı. Geldiğimiz noktada da 250’ye yakın projeyi hayata geçirdik. Çok şükür hastanelerimiz, postanelerimiz, yollarımız, emniyet saraylarımız, tapu binalarımız, camilerimiz, okul derslik sayılarımız, en son İskenderun Teknik Üniversitemiz. Tüm bu bölgeye hizmet verecek çok modern bir hastanemizi hayata geçireceğiz. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz süre içerisinde, ufak hesaplara takılmadığımız sürece, kişilere takılmadığımız sürece bölgemizin, İskenderunumuzun, Payasımızın, Dörtyolumuzun, Erzinimizin, Türkiyemizin dertleriyle dertlenirsek, bize hem kulları yardım ediyor, hem de Allah yardım ediyor" diye konuştu.

Türkiye’nin savunma sanayinde, üretimde, ekonomi de güçlenmesinin tarihte hep birilerini ürküttüğünü bugün de ürküttüğünü ifade eden Karasayar, şunları kaydetti:

"Onlar ürkecek. Biz 80 milyon ile başımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlarımızla tüm siyasi partilerimizle, bu ülkeyi dünyanın güçlü ülkesi yapmak için yola çıktık, bu konuda da aziz millete güvenerek, inancımızda hiçbir eksiklik yok. Birileri ne kadar oyunda kursa, tezgah da hazırlasa, bu ülkeyi bölüp parçalamaya da çalışsa, onlara nasıl bugüne kadar haddini bildirdiysek, bundan sonra da hadlerini bilecek. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en güçlü ülkesi, Türkiye Cumhuriyeti dünyanın yönetiminde söz sahibi bir ülke olacaktır."

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ise Payas‘ın Osmanlı döneminde bölgenin önemli bir kenti olarak, hem siyasi ve hem de ekonomik açıdan çok önemli bir merkez olduğunu söyledi.



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1800’li yıllarda Payas’ın sancak merkezi olduğunu belirten Altan, “Payas Sancağının merkezi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi. İskenderun Körfezi o dönemde, Payas Körfezi. Payas, Osmanlı tarihinde veya dünya tarihinde ne kadar önemli bir kent. Yine geçmişte Mısır’a fethe giden Yavuz Sultan Selim’in ordusunun burada konaklarken, ayrıca Kıbrıs’ın fethi de Payas’tan gerçekleşti. Doğu Akdeniz tersane limanının Payas’ta olması, Kıbrıs’ı fetih eden gemilerin tamamı Osmanlı tarafından Payas Limanında inşa edildi. Ve Kıbrıs, Payas Limanı’ndan başlayan seferlerle Türkleştirildi. Payas’ın, geçmiş tarihi ve ticari açıdan ne kadar önemli bir kent olduğunu bu açıdan da görebiliyoruz. Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi 1500’lü yıllardan bu yana bölgeden gelen geçen herkese hizmet veriyor” dedi.