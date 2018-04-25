AK Parti’li Mersinli’den Özel’e sert eleştiri

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a ağır ithamlarda bulunan CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel’i sert bir dille eleştirdi. Mersinli, "Şunun da bilinmesini isteriz ki grup başkanvekilliği işgüzarlık yapma yeri değildir. Grup başkanvekilliği bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına parmak sallama yeri değildir. Maalesef Özgür Özel yine haddi aşmış ve Manisalıları bir kez daha utandırmıştır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a yönelik yaptığı açıklamalara memleketi Manisa’dan sert eleştiri geldi. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Her şeyden önce bir siyasi hareketin liderine, bu milletin yüzde 52 oyla seçtiği Cumhurbaşkanına birilerinin parmak sallama hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Buradan açık bir şekilde, herkese o parmağa sahip çıkmasını, herkesin kendi parmağına sahip çıkmasını buradan öneriyoruz. Ve şunu da biliyoruz ki o parmağın arkasındaki irade, o parmağın sahibine ait değildir. O güç de o parmağın sahibine ait değildir. Kime yaslanarak o parmağı salladıklarını biz çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 23 Nisan günü TBMM Özel Oturumunda CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in 15 Temmuz darbe girişimini çarpıtma ve Başbakan Binali Yıldırım’a iftira atma gafleti nedeniyle Manisalılar olarak bir kez daha hicap duyduklarını belirterek, "Maalesef Özgür Özel yine haddi aşmış ve Manisalıları bir kez daha utandırmıştır" dedi.

"15 Temmuz’da meydanlarda göremedik"

Tüm illerde olduğu gibi 15 Temmuz gecesi ve sonrası Manisalıların ülkesi için bayrağı ve demokrasisi için meydanları doldurup bir gün bile boş bırakmadığını belirten Başkan Mersinli, "O süre boyunca bir kez bile meydanlarda göremediğimiz birinin bugün kalkıp 15 Temmuz’u siyaset malzemesi yapması, hele hele dik duruşları ve cesaretleri ile meydanlara çıkan milyonlarca insana güç veren liderlerimize iftira atması akıl alır gibi değil. Maalesef üzülerek söylüyorum ki Özgür Özel artık ne konuştuğunu ne söylediğini bilmiyor. Bu ve benzeri söylemleri Manisalılar olarak bizleri utandırıyor" diye konuştu.

Mersinli ayrıca Özel’in 15 vekilin transferinde adeta yancılık rolünü üstlendiğini ve sonrasında basın açıklamasından kaçar gibi ayrıldığını ifade ederek "Bu davranışını da halkımızın takdirine bırakıyoruz" dedi.

"Özel bunu hep yapıyor"

"Özgür Özel böyle mesnetsiz ve gereksiz açıklamaları devamlı yapıyor" diyen Mersinli açıklamasını şöyle tamamladı:

"Özel, geçen haftalarda da ‘Seçim güvenliği ordusu kurmak’ söylemi ile tepki çekmiş ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, ‘CHP’nin geveze ve gevşek bir grup başkanvekili, 29 Mart 2018 sabahı, ekranların sütçüsüyle katıldığı bir programda ’seçim güvenliği ordusu kuruyoruz’ diyerek aklının dibini dökmüştür’ diye eleştirmiş, adeta bir çocuk gibi azarlayarak kendisine haddini bildirmişti. Özgür Özel artık söylemleri ile Manisalıları utandırmaktan vazgeçmeli. Özel’in bir an önce aklını başına toplamasını istiyor ve kendisini biraz seviyeli, ahlaklı ve gerçekçi siyaset yapmaya davet ediyoruz."