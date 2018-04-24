AK Partili Metiner: 'Cumhurbaşkanımızın uçağı indiğinde hala darbeciler havalimanındaydı'

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Cumhurbaşkanımızın uçağı indiğinde hala darbeciler havalimanında bulunuyorlardı. Tankların içinde darbeciler bulunuyordu. O tankları teslim aldığımızda darbeciler hala havalimanında faal olarak bulunuyorlardı" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metiner, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Dün TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan tartışmalara değinen Metiner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kınadığını belirtti. Metiner, "Belli ki Atlantik ötesinden gelen talimatla FETÖ şemsiyesi altında bir araya getirilen unsurların, Kılıçdaroğlu’nun da iteklemesiyle yeni bir hamle yapacağı anlaşılıyor. FETÖ şemsiyesi altında yeni bir blok oluşturuluyor. Bu blokun 24 Haziran’da milletimiz tarafından nasıl sandığa gömüldüğünü herkes görecektir. Eski Türkiye artıklarının FETÖ şemsiyesi altında Atlantik ötesinden gelen bir talimatla bir araya gelmiş olmasından asla rahatsızlık duymuyoruz. Tam tersine büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kimin FETÖ’nün siyasi ayağı olduğu bu şekilde kanıtlanmış oldu" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı ve Başbakan hakkında söylediklerinin yalan olduğunu kaydeden Metiner, "Cumhurbaşkanımızın uçağı indiğinde hala darbeciler havalimanında bulunuyorlardı. Tankların içinde darbeciler bulunuyordu. O tankları teslim aldığımızda darbeciler hala havalimanında faal olarak bulunuyorlardı. ’Cumhurbaşkanımızın uçağı indikten sonra Cumhurbaşkanımızla birlikte 4 saat hangarda kaldı’ iddiası büyük bir yalandır, iftiradır. Ey Özgür Özel bu iddianı ispat etmezsen seni haysiyet celladı, edep yoksunu ve müfteri olarak ilan ediyorum" dedi.

Metiner, Özel’e yönelik olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bak seni buradan uyarıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, bizim için herhangi biri değildir. Bizim partimizin sadece ve yalnızca genel başkanı değildir. AK Partililer için Recep Tayyip Erdoğan kırmızı çizgi hükmündedir. Bir daha sakın ola ki o dilini, parmağını Sayın Cumhurbaşkanımız için kullanırken edepli, dikkatli olasın. Yoksa o senin dilini de bükmesini biliriz, o hayasızca uzattığın parmakları da bükmesini biliriz. Bunu bir tehdit olarak algılama. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tehdit dili kullandığını söylüyorsun. Sen kimsin ki Cumhurbaşkanımız sana karşı tehdit kullansın. Sen kimsin? Siyasi bir cüceden başka nesin? Ağzı bozuk, müptezel, edep yoksunu bir siyasi cüceden başka nesin ki Cumhurbaşkanı seni muhatap alsın? O yüzden seni uyarıyoruz. Siyaseti bu kadar çok çirkefleştirme, düzeysizleştirme. Bunu bir tehdit olarak algılıyorsan, bu senin acziyetindir. Anladığın dilden konuşmasını biliriz. Sana anladığın dilden ders vermesini biliriz. Hangi dilden anlıyorsan bundan sonra seninle o dilden konuşacağız ve hak ettiğin dersi de bizden alacaksın. Bu bir tehdit değildir, bir tekliftir. Eğer anlarsan senin için de yararlı bir tekliftir. Ama bunu tehdit olarak algılarsan bu senin bileceğin bir şey. Biz kaba kuvvete, şiddete karşıyız. Ama Cumhurbaşkanımıza hayasızca yöneltilen hiçbir girişimi de hiçbir şekilde karşılıksız bırakmayacağımızı herkesin bilmesini isteriz."