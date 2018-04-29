AK Partili Miroğlu: ”Vekalet savaşlarına kurban edilmiş bir Ortadoğu savaş, terör ve felaket üretir”

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, "Kürt meselesini tartıştığımız çerçevede diyoruz ki İstanbul artık dünyanın en büyük Kürt şehri. İstanbul dünyanın en büyük belki Arap şehri, belki Süryani kardeşlerimizin yine en çok yoğun yaşadığı bir şehir. Ortadoğu’da kavgalar hiçbir zaman bitmedi, bugün de bitmiyor. Vekalet savaşlarına kurban edilmiş bir Ortadoğu sadece ve sadece savaş, terör ve felaket üretir. Biz Afrin’deki varlığımızla, Suriye’deki varlığımızla bu felaketlerin önünü kesmeye ve bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz” dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, "Kürt meselesini tartıştığımız çerçevede diyoruz ki İstanbul artık dünyanın en büyük Kürt şehri. İstanbul dünyanın en büyük belki Arap şehri, belki Süryani kardeşlerimizin yine en çok yoğun yaşadığı bir şehir. Ortadoğu’da kavgalar hiçbir zaman bitmedi, bugün de bitmiyor. Vekalet savaşlarına kurban edilmiş bir Ortadoğu sadece ve sadece savaş, terör ve felaket üretir. Biz Afrin’deki varlığımızla, Suriye’deki varlığımızla bu felaketlerin önünü kesmeye ve bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz” dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, İstanbul’da düzenlenen "Yeni Yüzyıl, Küresel Liderlik ve Türkiye" isimli programa katıldı. Mardinli İş Adamları Derneği ( MARİŞ) ve Mardinliler Derneğinin (MARDİNDER) ortak düzenlediği programa Miroğlu’nun yanı sıra; AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Ramazan Açıkgöz, MARDİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Kaya, MARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Akkuş, Etnomüzikolog-halk müziği yorumcusu ve kemane icracısı Yrd. Doç. Dr. Mehtap Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Ortadoğu’ya değindi. Siyasetçiliğinin yanı sıra yazarlık kimliği de olan Miroğlu, program sonunda sevenleri ve okurları için “Yeni Yüzyıl, Kürtler ve Bağımsızlık” isimli son kitabını imzaladı.

“İstanbul artık dünyanın en büyük Kürt şehri”

“İstanbul artık dünyanın en büyük Kürt şehri” diyen Miroğlu, “Gönül ister ki Türkiye’nin ve dünyanın en büyük metropol şehirlerinden olan bu buluşmaları sadece bir takım kritik süreçlerden geçtiğimiz dönemlerde değil, normal hayatın kendi akışı içerisinde devam ettiği dönemlerde de yapalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye bir tek millete dönüşüyor. Aradaki etnik farlılıkların önemsiz hale geldiği, çünkü demokrasinin geliştiği ölçüde bu farklılıkların ortadan kalkacağı hareketle söylüyorum. Türkiye’de güçlü bir entegrasyon var. Bu entegrasyon neticesinde bugün şunu rahatlıkla söylüyoruz. Bilhassa Kürt meselesini tartıştığımız çerçevede diyoruz ki İstanbul artık dünyanın en büyük Kürt şehri. İstanbul dünyanın en büyük belki Arap şehri, belki Süryani kardeşlerimizin yine en çok yoğun yaşadığı bir şehir” ifadelerini kullandı.

“Ortadoğu’da hiçbir zaman bir ulus devlet kurulamadı”

Ortadoğu’da hiçbir zaman bir ulus devletin kurulamadığını söyleyen Miroğlu, “Ortadoğu’da kavgalar hiçbir zaman bitmedi, bugün de bitmiyor. Ortadoğu’da hiçbir zaman bir ulus devlet kurulamadı. Bilhassa Arap milliyetçiliğinin güçsüz kalmasının sonucunda Baas dediğimiz yönetimler Irak’ta ve Suriye’de maalesef hiç iyi şeyler yapmadılar ve Batı’nın bir projesi olarak her biri hem Saddam Hüseyin, hem bugünkü Esad’ın babası Suriye’yi 30 yıl, 35 yıl yönettiler. Bu yönetim kurumsallaşmış bir demokrasiye dayanmadığı için bir gün Arap Baharı dediğimiz bir sabaha uyandık. Bir baktık ki Ortadoğu’da her şey karmakarışık, kimin kime silah sıktığı belli değil. Aşiretler silahlanıyor, devlet dışı terör örgütleri yine buldukları silahlarla militan sayısını attırıyor. DEAŞ gibi bir bela, herkesin ideal düşmanı gibi görünen bir örgüt icat edildi. DEAŞ’ın saflarında mücadele eden İngiltere yurttaşı Müslümanların sayısı Britanya ordusunda görev yapan Müslümanların sayısından fazladır” diye konuştu.

"En büyük maliyeti Türkiye’ye ödettiler"

Miroğlu, “Sınırları cetvelle çizmenin maliyetini bugün hem İngiltere hem bütün Batı bana göre ödüyor. DEAŞ sadece bir terör örgütü değildir. Tarihsel sebepleri olan bir anlayışın, bir akımın, karşılanmamış taleplerin sonucu bir örgüttür. Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu’daki bu küresel liderliğin maliyetini ödemek istemiyor. Obama zamanında ödenen 7 trilyon dolara yönelik ilk tepkiyi yeni seçilen Bush gösterdi. Buna karşılık tabii Türkiye Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana hem Körfez savaşları, Irak’ın yeniden inşa edilmesi, daha doğrusu inşa edilememesi süreci, aslında en büyük maliyeti Suriye savaşı ile birlikte, Suriye’den buraya gelen mülteci durumundaki insanla birlikte en büyük maliyeti Türkiye’ye ödettiler. Bu maliyetin sonucu ve karşılığı bütün dünyaya söyleyecek fikri olan ve dünya 5’ten büyüktür diyebilen, Ortadoğu’dan gelen bütün mülteci akımlarına Kürdüyle, Süryanisi ile, Arabıyla Türkiye’nin kapılarını açan küresel bir lider ile buluşmasını sağladı. O küresel liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan’dır” diye konuştu.

“Vekalet savaşlarına kurban edilmiş bir Ortadoğu sadece savaş, terör ve felaket üretir”

“Vekalet savaşlarına kurban edilmiş bir Ortadoğu sadece savaş, terör ve felaket üretir” diyen Miroğlu, “Üstümüze düşen her şeyi yapmadığımız sürece Türkiye’de bence doğru bir şey yapmış olmayız. Artık Türkiye kendi içine kapanmış, seçimini sessiz sedasız yaşayan, siyasi liderliğini ulusal bir liderlik gibi, Türkiye ile sınırlı bir liderlik gibi düşünen bir ülke olamaz. Bu yüzden benim iddiam şudur ki dünyada bugün küresel çapta üç lider var, bunlardan biri Putin’dir, ikincisi Angela Merkel’dir, üçüncüsü de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunu AK Partili Orhan Miroğlu olarak söylemiyorum. Türkiye’nin yakın ve uzak tarihini bizzat yaşamış biri olarak söylüyorum. İyi bir demokrasinin yolu da vekalet savaşlarının sona ermesinden geçiyor. Vekalet savaşlarına kurban edilmiş bir Ortadoğu sadece ve sadece savaş, terör ve felaket üretir. Biz Afrin’deki varlığımızla, Suriye’deki varlığımızla bu felaketlerin önünü kesmeye ve bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz” dedi.