AK Parti’li Petek: "Gül, küresel güçlerin yeni oyuncağı, kuklası FETÖ’nün oyununa gelme"

AK Parti Burdur milletvekili Reşat Petek, "Huzurlarınızda çok açık ve net bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Gül; küresel güçlerin yeni oyuncağı, kuklası FETÖ’nün oyununa gelme. FETÖ hamisi Cumhuriyet Halk Partisinin kayığına binme" dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Petek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki 15 milletvekili transferiyle ilgili görüşmelerin FETÖ elebaşısı Gülen’in hamiliğini yapmış Kasım Gülek’in kızı Tayyibe Gülek’in evinde yapıldığını söyledi. Petek, CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifakta hangi mahfillerde konuşulup talimat verildiği hususunda önemli ip uçları verdiğinin altını çizdi.

Darbe girişiminden sonra yaptıkları araştırmalarda CHP Genel Sekreterliği yapmış Kasım Gülek’in Fettullah Gülen’in en büyük destekçisi olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Petek, "Yine araştırmalarımızda gördük ki 1966 yıllarından itibaren Gülen’i himaye eden önemli kişilerle içeride ve dışarıda tanıştıran, irtibatlarını sağlayan en önemli kişilerden birisinin Kasım Gülek olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle Gülek, vasiyetinde, ’öldüğümde benim cenaze namazımı Fetullah Gülen kıldırsın’ diye vasiyet ediyor ve Kocatepe Camii’nde cenaze namazını da Gülen kıldırıyor" ifadelerini kullandı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 24 Haziran seçiminde adaylık tartışmalarına değinen Petek, "Milletimize FETÖ’yü kukla olarak kullanan küresel güçler, yeni bir oyunu bu şekilde sahneye koyuyorlar. Mesele sadece demokratik bir yarış değil, Türkiye’nin başına çorap örmek isteyenlerin, Recep Tayyip Erdoğan’ı vesayeti altına alamayanların önce darbe girişiminde bulunup bunda da muvaffak olamayınca şimdi yeni bir oyun içine girdiklerini aziz milletimizin dikkatine sunmak istiyorum. 2007’de ’eşi başörtülü’ diye kendisini seçtirmek istemeyenler ve 376 garabetini ortaya atanların tahrikleri ile FETÖ’nün teşvikleriyle hareket etmeyeceğini ümit etmek istiyorum. Bir eline güneş bir eline ay verilse davasından vazgeçmeme şuurunda olanlardan beklenen budur diye düşünüyorum. Huzurlarınızda çok açık net bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Gül; küresel güçlerin yeni oyuncağı, kuklası FETÖ’nün oyununa gelme. FETÖ hamisi Cumhuriyet Halk Partisinin kayığına binme" dedi.