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20 Temmuz 2018 Cuma 18:11

AK Parti’li Turan: “500 delege Kılıçdaroğlu gitsin, Muharrem gelsin diye oy verdi"

Çanakkale’nin Biga ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bu ülkeye Tayyip Erdoğan’dan daha çok Muharrem İnce mi hizmet edecek? Kendi kavgaları var görüyorsunuz. 500 delege Kılıçdaroğlu gitsin,...

AK Parti'li Turan: '500 delege Kılıçdaroğlu gitsin, Muharrem gelsin diye oy verdi'
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bu ülkeye Tayyip Erdoğan’dan daha çok Muharrem İnce mi hizmet edecek? Kendi kavgaları var görüyorsunuz. 500 delege Kılıçdaroğlu gitsin, Muharrem gelsin, diye oy verdi. Zerre kadar şerefi olan bir liderin, 500’den fazla delege ‘bırak git’ diyorsa, kongreyi beklemeden bırakması gerekir” dedi.

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga Avcılar Kulübü’nde vatandaşlara seslendi. Turan, “İmkan buldukça Çanakkale’de olmayı bir görev biliyoruz. Çünkü Çanakkale son seçimlerde özellikle diğer partilere fark atarak en çok AK Parti’ye yakıştığını AK Parti’nin de en çok Çanakkale’ye yakıştığını ifade etti. 15 yıldan beri köy köy ilçe ilçe konuşmaya çalışıyoruz. Köylerin dertlerinden sorunlarına kadar. Yollardan hastanelere kadar okullara kadar her alanda iş yapmaya çalışıyoruz. Ama şimdi önümüzde 5 yıl gibi büyük bir zaman var. Bu 5 yıl halk bize iş yapın diye görev verdi. Hiçbir partiye nasip olmayacak bir şekilde ilk turda seçim bitirerek, tek başına iktidar imkanı vererek, Mecliste de büyük çoğunluğu vererek, ‘yola devam’ dedi. Hatta şimdiden duyuruyorum ama ileride daha çok duyacağız bize oy vermeyen arkadaşlarımızda ‘ya niye vermemişiz ki’ diyecekler, göreceksiniz. Bu ülkeye Tayyip Erdoğan’dan daha çok Muharrem İnce mi hizmet edecek? Kendi kavgaları var görüyorsunuz. 500 delege Kılıçdaroğlu gitsin, Muharrem gelsin diye oy verdi. Zerre kadar şerefi, onuru olan bir liderin, kendi delegesi 500’den fazla ‘bırak git’ diyorsa, kongreyi beklemeden bırakması lazım. Biga’ya bizim her gelişimizde müjdelerimiz oluyor, bakın size bir müjdeyle geldik. Hastanemize enfeksiyon, fizik tedavi için, kadın doğum için ve patoloji için dört doktor geliyor. Tayinleri bugün yapıldı, 15 günde başlıyorlar“ dedi.
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