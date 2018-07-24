POLİTİKA:
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24 Temmuz 2018 Salı 18:05

AK Partili Yıldız, Mecliste ağabeyinin de öldüğü Suruç olayını anlattı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, TBMM’de ağabeyi ile karşı taraftan 3 kişinin öldüğü Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki olayı anlattı. Yıldız’ın konuşmaları HDP’li vekiller tarafından sık sık kesildi.

AK Partili Yıldız, Mecliste ağabeyinin de öldüğü Suruç olayını anlattı
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, TBMM’de ağabeyi ile karşı taraftan 3 kişinin öldüğü Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki olayı anlattı. Yıldız’ın konuşmaları HDP’li vekiller tarafından sık sık kesildi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, 14 Haziran’da ağabeyi de dahil 4 kişinin öldüğü Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki olayı Mecliste anlattı. Ramazan Bayramı’ndan bir gün önce yaşanan olayla ilgili dosyada gizlilik kararı olduğunu hatırlatan Yıldız, “Bu şahıslar daha önce 12 yıl Kandil’de kalmış ve etkin pişmanlıktan faydalanmış. Dışarı tam çıkarken arkadan sopalarla saldırıyorlar. Tabii ki ben arkadakileri görmüyorum saldırdıklarını. Bakanımız gösterdiğinde görüyoruz. Şimdi dosyada gizlilik kararı var. Dosyanın içeriğini bilmiyorum. Belki siz inanmayacaksınız ama samimiyetimle söylüyorum, bilmiyorum dosyanın içeriğini. Dosyada gizlilik kalktığında gerçekten bu olayın özü ortaya çıkacaktır” dedi.

Olayda hayatını kaybedenlerin PKK’nın Suruç’taki ayağı olduğunu belirten Yıldız, HDP’nin de PKK’nın Meclisteki ayağı olduğunu söyledi. Yıldız, “Boy boy fotoğrafları var, PKK sempatizanı olduğu. Esnaf adı altında, tabii biz bunları sonradan öğreniyoruz. Yıllarca Suruçlu çocukları dağa gönderen, Suruç’taki PKK’nın ayağı, HDP nasıl ki onun buradaki ayağıysa aynı şekilde” ifadelerini kullandı.

“Ağabeyim olay yerinde öldürülüyor. Siz HDP vekilleri günlerdir” diyerek konuşmasına devam etmek isteyen Yıldız, sözleri HDP’li vekiller tarafından kesilince kürsüden inerek yerine geçti.

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız seçim bölgesi Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada girdiği bir iş yerinde yaşanan kavgada vekilin ağabeyinin de aralarında bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetmişti.
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