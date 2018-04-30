AK Partili Yılmaz: “Ana muhalefet partisinin genel başkanı aday olmaya cesaret edemiyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bizim adayımız belli ama muhalefet partileri daha aday bile belirlemiş değil. Onlar halen kimi aday yapacaklarına karar veremediler. Ana muhalefet partisinin genel başkanı aday olmaya cesaret...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bizim adayımız belli ama muhalefet partileri daha aday bile belirlemiş değil. Onlar halen kimi aday yapacaklarına karar veremediler. Ana muhalefet partisinin genel başkanı aday olmaya cesaret edemiyor başka adaylar arıyor” dedi.

Bingöl Kadın Kolları Başkanlığı 5. Olağan Kongresi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Gerçekleşen kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, partililer ve vatandaşlar katıldı.

24 Haziran’da çok önemli çok kritik bir seçim olacağını vurgulayan Yılmaz, "Bu seçim normal seçimlerden farklı. Geçen yıl halkımız anayasa değişikliğine onay verdi. Yeni bir yönetim sistemini benimsedi. Bu yeni yönetim sisteminin ilk seçimi 24 Haziran seçimleridir. Şuan sistemin bazı unsurları hayata geçmiş durumda, partili Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ancak dört başı mamur bir şekilde bütün unsurlarıyla yeni yönetim sistemimizin hayata geçmesi 24 Haziran seçimleriyle gerçekleşecek. 24 Haziran sadece yeni milletvekilleri seçmeyeceğiz, cumhurbaşkanımızı seçmeyeceğiz aynı zaman yeni sistemin kuruluşunu yapacak halk oylarını seçeceğiz” dedi.

"Ana muhalefetin başındaki kişi gelip kendisi aday olsun"

Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni sistemi ittifak yaptığımız Milliyetçi Hareket Partisi ile halkın gündemine getirmiştik. Şimdi cumhur ittifakıyla bu seçimde de ittifakımızı devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız ortak ve Recep Tayyip Erdoğan’dır. Büyük Birlik Partisi gibi diğer partiler de bu ittifaka katılıyorlar. Farklı desteklerde söz konusu olabilir. Bütün bu geniş ittifakla birlikte Cumhurbaşkanımız, halkımızın oyuyla birlikte birinci turda seçilecek. Genel merkez olarak her türlü hazırlığı yapıyoruz. Bizim adayımız belli ama muhalefet partileri daha aday bile belirlemiş değil. Onlar halen kimi aday yapacaklarına karar veremediler. Bir partinin genel başkanı aday olmaya cesaret edemiyor. Ana muhalefet partisinin genel başkanı aday olmaya cesaret edemiyor başka adaylar arıyor. Bu normal bir durum değil tabi. Bundan sonra temenni ederiz ki, ana muhalefetin başında ki kişi gelip kendisi aday olsun. Demokratik bir yarış olsun. Ve seçimleri kim kaybederse biliyorsunuz ki artık milletvekili de olamıyor. Cumhurbaşkanı adayı olan milletvekili adayı olamıyor. Dolayısıyla bu siyasete bir dinamizm gerekiyor.”