AK Partili Yılmaz: “Bağımsız ve tarafsız yargımız kararını verdi”

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rahip Brunson’un serbest bırakılmasıyla ilgili, “Bağımsız ve tarafsız yargımız kararını verdi. Türkiye’ye yönelik birtakım tehditler, bazı tarihler ortaya koyup, bu tarihe kadar bunu yapın, şunu yapın gibi dayatmalar oluştu ama Türkiye hiçbir zaman bunlara pirim vermedi, bu dayatmaları kabul etmedi” dedi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rahip Brunson’un serbest bırakılmasıyla ilgili, “Bağımsız ve tarafsız yargımız kararını verdi. Türkiye’ye yönelik birtakım tehditler, bazı tarihler ortaya koyup, bu tarihe kadar bunu yapın, şunu yapın gibi dayatmalar oluştu ama Türkiye hiçbir zaman bunlara pirim vermedi, bu dayatmaları kabul etmedi” dedi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, dün tahliye edilen Rahip Brunson ile ilgili açıklamada bulundu. Türkiye’ye yönelik tehditlerin olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Bağımsız ve tarafsız yargımız kararını verdi. Türkiye’ye yönelik birtakım tehditler, bazı tarihler ortaya koyup, bu tarihe kadar bunu yapın şunu yapın gibi dayatmalar oluştu ama Türkiye hiçbir zaman bunlara pirim vermedi, bu dayatmaları kabul etmedi. Her şey bağımsız, tarafsız yargının kendi takvimi içinde kendi çalışma düzeni içinde yürüdü ve en son yargımız ilgili şahısa bir ceza takdim etti. O çerçevede içeride geçirdiği süre de göz önüne alınarak tahliye edilmiş oldu. Bu tamamen yargımızın bir kararıdır, bağımsız yargının verdiği bir karardır. Türkiye bir hukuk devletidir, başka türlüsü de düşünülemezdi” diye konuştu.

“Önemli olan fırtınalı zamanlarda iyi kaptanlara sahip olmak”

Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirten Yılmaz, “Ekonomiden dış politikaya, sosyal politikalardan uluslararası ilişkilere AK Parti yoluna devam ediyor. Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Küresel düzeyde de ekonomik sıkıntılar var, siyasi çatışmalar, bölgemizde çatışmalar, birçok husus olduğunu biliyoruz. Ama özellikle fırtınalı zamanlarda kaptanların önemi daha da artıyor. Her şey güllük gülistanlık iken kaptanlık kolay. Önemli olan fırtınalı zamanlarda iyi kaptanlara sahip olmak. Allah’ın lütfuyla biz bu dönemde çok tecrübeli ve dirayetli bir lidere sahibiz. Onun liderliğinde AK Parti’nin çok güçlü kadrolarına sahibiz. İnşallah liderimiz ve kadrolarımızla yolumuza devam edeceğiz. AK Parti millet ile bütünleşmiş bir partidir” şeklinde konuştu.