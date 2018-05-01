POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 18:29

AK Parti’nin Samsun Büyükşehir adayı Zihni Şahin

AK Partinin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin oldu.AK Parti Samsun İl Başkanlığı, milletvekilliği aday adaylığı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Yusuf Ziya Yılmaz’ın...

AK Parti'nin Samsun Büyükşehir adayı Zihni Şahin
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

AK Partinin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin oldu.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı, milletvekilliği aday adaylığı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Yusuf Ziya Yılmaz’ın yerine Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin’i aday olarak göstereceklerini açıkladı.

AK Parti Samsun İl Başkanlığından yapılan açıklamada, “Milletvekilliği adaylığı nedeni ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Yusuf Ziya Yılmaz’ın yerine Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Bafra Belediye Başkanımız Zihni Şahin’dir. Hayırlı olsun” denildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi yarın olağanüstü toplanarak yeni başkanını seçecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku