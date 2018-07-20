Akıncı: “Kıbrıs’ın kaderini değiştiren tarihi gününün üzerinden 44 yıl geçti”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ın kaderini değiştiren tarihi gününün üzerinden 44 yıl geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Rum işgalinden kurtulduğu gün olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük bulvarında düzenlenen törende konuştu. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, halkın bayramını kutlayarak, şehitleri rahmetle, gazileri saygıyla andıklarını belirtti.

Kıbrıs’ın kaderini değiştiren tarihi gününün üzerinden 44 yıl geçtiğini kaydeden Akıncı, o gün doğan çocukların bugün 44 yaşına bastığını söyledi. Devlet Planlama Örgütü verilerine işaret eden, 0-44 yaş kuşağının toplumun yüzde 62’sini oluşturduğunu belirten Akıncı, “O gün hayatta olmayanlara 20 Temmuz’un ne anlama geldiğini anlatmak, yaşı büyük olanlara da o günü anımsatmak görevimizdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ,“Bilinen ve aslında kanıtlanmış bir gerçektir ki bizim nabzımız her zaman barıştan, çözümden, iş birliğinden yana atmıştır. Biz her zaman halklar arasında barış içinde, dostane ilişkilerin savunucusu olduk" ifadelerini kullandı.

"Adamızda karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmayla kalıcı barış koşullarını oluşturmak için her türlü çabayı harcadık. Bizim çözüm hedefimiz taktiksel bir manevra değil, stratejik bir tercih anlamında olmuştur. Bu hedefe varılamamışsa bundan sorumlu olan biz değiliz" diyen Akıncı, "50 yıllık müzakere sürecinin bir daha aynı çerçevede, ucu açık, sonuçsuz, takvimsiz olarak devam edemeyeceğini, böyle bir sürecin parçası olmayacağımızı bir kez daha belirtmeyi görev biliyorum" dedi.