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18 Kasım 2017 Cumartesi 16:36

Akşener, Süleymanoğlu’nun vefat haberini Edirne’de aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne’de Alipaşa Kapalı Çarşı’sı esnaf ziyareti sırasında basın danışmanları tarafından Milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun ölüm haberini aldı. Akşener, “Allah rahmet eylesin. Mekanını...

Akşener, Süleymanoğlu'nun vefat haberini Edirne'de aldı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne’de Alipaşa Kapalı Çarşı’sı esnaf ziyareti sırasında basın danışmanları tarafından Milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun ölüm haberini aldı. Akşener, “Allah rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin inşallah. Naim ülkemizi çok iyi temsil eden bir kardeşimizdi ve bizlerin hemşehrisiydi. Ailesine, sevenlerine, milletimize başsağlığı diliyorum. İyide bir insandı. Biz beraber seçim çalışması yapmıştık. O belediye başkan adayıydı. Ben belediye başkan adayıydım. Siyasi çalışma yapma fırsatı bulmuştuk. Uyumlu, sakin, sevecen, insan seven bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin çok üzüldüm” dedi.

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