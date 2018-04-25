Akşener’den Kılıçdaroğlu’na ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmesi başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmesi başladı.
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