Almanlar Merkel hükümetinden memnun değil

Almanya’nın devlet kanalı ARD tarafından Infratest Dimap şirketine yaptırılan ankete göre CDU, CSU ve SPD’nin toplam oy oranı yüzde 41 ile son yirmi yılın en düşük seviyesine geriledi.

Almanya’nın devlet kanalı ARD tarafından Infratest Dimap şirketine yaptırılan ankete göre CDU, CSU ve SPD’nin toplam oy oranı yüzde 41 ile son yirmi yılın en düşük seviyesine geriledi.

Koalisyon ortaklarının önemli oranda oy kaybetmesine gerekçe olarak oy verenlerin hükümetin koalisyon ortaklarının oluşturduğu hükümetin çalışmalarından memnun olmadığı gösteriyor. Ankete katılanların yüzde 76’sının hükümetten az memnun olduğu ya da hiç memnun olmadığı ortaya çıktı.

Federal hükümetin eski model mazotlu araçlarla ilgili kararlarını doğru bulmayanların oranı yüzde 82’yi bulurken, koalisyonun konut kiralarının ödenebilir seviyede tutulmasında başarısız kaldığı görüşünde olanların oranı yüzde 78’e çıktı. Hükümetin iklim politikasından memnun olmayanların oranı da yüzde 73’e yükseldi. İltica politikasında ise hükümetin uygulamasını doğru bulanların oranı Ağustos ayına göre 8 puan artarak yüzde 31’e çıktı. Almanların yüzde 68’i ise hükümetin iltica politikasını doğru bulmuyor.

Öte yandan, ’yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz’ sorusuna ise ankete katılanların Hristiyan Birlik Partileri yüzde 26 oranında oy alırken, hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti yüzde 15’lik bir oy aranı ile ırkçı Almanya için Alternatif Parti AfD’nin gerisinde kaldı. Ankete katılanların yüzde 56’sına göre federal hükümetin içinde bulunduğu durumun baş sorumlusunu Başbakan Angela Merkel olarak gördüklerini belirttiler.