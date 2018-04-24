POLİTİKA:
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24 Nisan 2018 Salı 09:32

Almanya Demokratlar Birliği Partisi’nden “Cumhur İttifakı” çağrısı

Almanya’da, Türk kökenlilerin kurduğu Alman Demokratlar Birliği Partisi (AD-D), “Cumhur İttifakı” çağrısı yaptı.

Almanya Demokratlar Birliği Partisi'nden 'Cumhur İttifakı” çağrısı
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Almanya’da, Türk kökenlilerin kurduğu Alman Demokratlar Birliği Partisi (AD-D), “Cumhur İttifakı” çağrısı yaptı.

Almanya’da, Türk kökenlilerin kurduğu Alman Demokratlar Birliği Partisi (AD-D), Almanya’da “Cumhur İttifakı” çağrısı yaptı. Parti yönetimi, Almanya’daki Türk kökenli STK’ları seçim propagandası için birleşmeye davet ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı Almanya’nın miting yasağına tepki gösterdi. Parti yöneticileri düzenledikleri toplantı sonrasında şu açıklamada bulundu:

“Bildiğiniz üzere Türkiye’de erken seçime gidilmesi yönünde karar alınmış ve Cumhur İttifakı ile AK Parti, MHP, BBP bu ittifakın çatısı altında birleşmiştir. Türkiye’de gerçekleşen seçim süreci, tabi ki Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarını ilgilendirmektedir. Lakin Alman Hükümeti tarafından seçim Propagandası, maalesef tek taraflı yasaklanmıştır. CHP, IParti ve HDP’ye engel koymayan Alman siyaseti, tek taraflı sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almaktadır. Biz Allianz Deutscher Demokraten Partisi olarak, an itibariyle bu yasağa karşı tepkimizi ve Almanya’da bir Cumhur İttifakı için çağrıda bulunuyoruz. Tüm AK Parti, MHP, BBP’ye gönül vermiş tüm Parti ve STK’ları desteğe çağırıyoruz. Elbirliği ile Almanya’da Cumhur İttifakı seçim propagandası için birleşmemizi, kısa vadede bir toplantı gerçekleştirerek seçim yol haritası belirlememizi arzuluyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Almanya seçimlerinde, Alman Demokratlar Birliği Partisi’ni işaret ederek, bu partiye oy kullanılması yönünde fikir beyan etmişti.
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