Almanya, İsveç ve Japonya Dışişleri Bakanlarından Arakanlıların kampına ziyaret

Almanya, İsveç ve Japonya Dışişleri Bakanları, Myanmar’da yaşanan şiddetten kaçarak Bangladeş’e gelen Arakan Müslümanlarının kaldığı kampı ziyaret etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom, Myanmar’ın Arakan bölgesinde Müslümanlara yönelik zulmün yaşandığı Ağustos ayından bu yana kaçarak Bangladeş’e gelen Arakanlıların kaldığı kampı ziyaret etti. Sınırda 600 bin kişinin kaldığı Kutupalong kampını gezen bakanlara Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Hassan Mahmood Ali de eşlik etti. Kampta kalan mültecilerle bir araya gelen bakanlar, yetkililerden bilgi aldı. Ziyarete AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de katıldı.



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Bakanlar, daha sonra Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile bir araya gelecek. BM verilerine göre, Ağustos ayında Myanmar’da yaşanan zulümden kaçan 620 bin Arakanlı Bangladeş’e sığındı.