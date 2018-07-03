Almanya’da muhalefetten mülteci anlaşmasına tepki

Almanya’da, Başbakan Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında yaşanan mülteci krizi sonrası CDU ve CSU arasında mülteci politikasında anlaşma sağlanan maddelere, muhalefet partileri tepki gösterdi.

Almanya’da, Başbakan Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında yaşanan mülteci krizi sonrası Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasında mülteci politikasında anlaşma sağlanan maddelere, muhalefet partileri tepki gösterdi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles, uzlaşmaya ilişkin çok sayıda soru işareti bulunduğunu ve konunun görüşülmeye devam ettiğini belirtti. Özellikle, Almanya-Avusturya sınırında mülteciler için yeni transit merkezler oluşturulmasını kapsayan uzlaşma SPD’de tepkiye yol açtı. Yeşiller Partisi, 2015 yılında gündeme gelen bir fikrin hayata geçirilmek istenildiğini belirtirken, Sol Parti de transit merkezlerin fiilen kitlesel tutuklu kampları olduğunu ve İnsaniyetin gözardı edildiğini savundu, Hür Demokrat Parti (FDP) anlaşmanın bir işe yaramayacağını ve temel sorunların hala beklediğini açıkladı.