POLİTİKA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:31

Almanya’dan Ermenistan’da barışçıl çözüm çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’da yaşanan protestolardan dolayı taraflara barışçıl çözüm çağrısında bulundu.

Almanya'dan Ermenistan'da barışçıl çözüm çağrısı
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’da yaşanan protestolardan dolayı taraflara barışçıl çözüm çağrısında bulundu.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da muhalif politikacı Nikol Paşinyan’ın başbakan seçilememesi nedeniyle başlayan eylemlere ilişkin Almanya Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamada bulundu. Bakanlık, bugüne kadar devam eden eylemlerin barışçıl bir ortamda devam etmesi ve güvenlik güçlerinin de sorumluk içerisinde hareket etmesi çağrısında bulundu. Ermenistan’ın çıkarlarını koruyacak yeni bir hükümetin kurulması, demokratik parlamenter sisteme bir an önce geçilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Almanya’nın bu konuda yardımcı olmaya devam edeceği belirtildi.

Ekonomik kriz, yoksulluk ve yolsuzluk nedeniyle halkın sokağa çıktığı Ermenistan’da 8 Mayıs’ta yapılacak ikinci seçimde de başbakan seçilemezse ülke genel seçime giderek yeni yöneticilerini seçecek.
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