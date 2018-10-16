POLİTİKA:
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16 Ekim 2018 Salı 11:38

Almanya’dan İngiltere Başbakanına çağrı: "Brexit için yapıcı ol ve sorumluluk al"

Almanya’nın Avrupa Birliği İlişkileri Bakanı Michael Roth, Brexit (İngiltere’nin AB’den ayrılması) nihai anlaşma konusunda destek alması için İngiltere Başbakanı Theresa May’e yapıcı fikirlerle gelme ve sorumluluk alma çağrısında bulundu.

Almanya'dan İngiltere Başbakanına çağrı: 'Brexit için yapıcı ol ve sorumluluk al'
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Almanya’nın Avrupa Birliği İlişkileri Bakanı Michael Roth, Brexit (İngiltere’nin AB’den ayrılması) nihai anlaşma konusunda destek alması için İngiltere Başbakanı Theresa May’e yapıcı fikirlerle gelme ve sorumluluk alma çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği İlişkileri Bakanı Michael Roth, Avrupa Birliği Bakanlarının yapacağı toplantı için geldiği Lüksekburg’da gazetecilere açıklama yaptı. Roth Berlin’in, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Parlamentoda çoğunluğun desteğini alma konusunda çektiği zorlukların farkında olduğunu kaydetti. İngiliz Bakan, İngiltere’nin Kuzey İrlanda için maddi bir sınırdan kaçınması pozisyonuna yönelik olarak AB’nin gideceği sınırlı bir manevra alanı olduğunu belirtti.

Michael Roth, Başbakan Theresa May’e bir mesajı olup olmaması konusundaki bir soruya ise, May’e “sorumluluk al ve yapıcı ol” çağrısı yaptı.
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