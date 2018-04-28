Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Dölger, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Dölger’in, PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslim’in Almanya’da örgütün bir etkinliğinde konuşma yapacağı bilgisi üzerine çağrıldığı öğrenildi.
IHAAW105408-SIY/28-04-2018 - Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Dölger, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Dölger’in, PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslim’in Almanya’da örgütün bir etkinliğinde konuşma yapacağı bilgisi üzerine çağrıldığı öğrenildi. 28.04.2018 10:54:08 TSI NNNN