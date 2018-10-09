POLİTİKA:
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09 Ekim 2018 Salı 18:56

Antalya’da Ermenistan krizi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Ermenistan temsilcisinin toplantıda ortaya attığı iddialarla ilgili olarak, “Küresel sorunlara çözüm aradığımız bölgede ve dünyada istikrarı önemsediğimiz bu toplantıda gerçekleri çarpıtan açıklamalarını kabul etmemiz mümkün değildir. Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerinin gerçekten düzeltmek istiyorsa bu saçma sapan soykırım iddialarına bir son vermeli, tarihi olayları tarihçilerin incelemesine terk etmelidir.” dedi.

Antalya'da Ermenistan krizi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Ermenistan temsilcisinin toplantıda ortaya attığı iddialarla ilgili olarak, “Küresel sorunlara çözüm aradığımız bölgede ve dünyada istikrarı önemsediğimiz bu toplantıda gerçekleri çarpıtan açıklamalarını kabul etmemiz mümkün değildir. Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerinin gerçekten düzeltmek istiyorsa bu saçma sapan soykırım iddialarına bir son vermeli, tarihi olayları tarihçilerin incelemesine terk etmelidir.” dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrasya Meclis Başkanları 3’üncü Toplantısı, Antalya’nın Belek Turizm Bölgesinde bulunan Kaya Palazzo Otel’de devam ettiği sırada kriz çıktı. Ermenistan’ın toplantıdaki temsilcisi Meclis Başkan Yardımcısı Eduard Sharmazznov’un basına kapalı oturumda ’sözde Ermeni soykırımı’ ve Dağlık Azerbaycan bölgesine yönelik açıklamalarda bulunduğu öğrenildi. Ardından basına açık yapılan toplantıda ortak bildirinin okunması sırasında TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ermenistan’ı temsilcisi Sharmazzov’u eleştirdi.

Ermenistan temsilcisinin açıklamalarının toplantının amacına uygun düşmediğini dile getiren Yıldırım, “Ermenistan temsilcisi maalesef burada bazı iddialar ortaya atmıştır. Küresel sorunlara çözüm aradığımız bölgede ve dünyada istikrarı önemsediğimiz bu toplantıda gerçekleri çarpıtan açıklamalarını kabul etmemiz mümkün değildir Ermenistan’la Türkiye ilişkilerinin gerçekten düzeltmek istiyorsa bu saçma sapan soykırım iddialarına bir son vermeli, tarihi olayları tarihçilerin incelemesine terk etmelidir. Az önce Azerbaycan Ermenistan anlaşmazlığı Dağlık Karabağ meselesinden değerli meclis başkanı kapsamlı açıklamaları ifade etti.” diye konuştu.

Ermenistan’ın yaptıklarıyla kendi kendini izole ettiğini söyleyen Yıldırım, “Ermenistan barışçı bir politika izlediği takdirde komşularıyla ilişkilerini normalleştirmeye Güney Kafkasya bölgesinin barış, istikrar ve refahına katkıda bulunmayı başarmış olacaktır. Savaş ve şiddetin sona erip, barış ve güvenlik ortamının sağlanması durumunda sığınmacı mülteci gibi sorunların önemli bir kısmı ortadan kalkmış olacaktır.” dedi.

Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esadov da Ermenistan’ın sürekli Türkiye’yi suçladığını söyledi. 26 sene önce Ermenistan’ın Hocalı’da katliam yaptığını belirten Esadov, "BM bu katliamı tanıdı. Ermenistan gerçek olmayan iddialarda bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan ortak bildiri toplantısına Ermenistan temsilcisinin katılmadığı görüldü.
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