POLİTİKA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 10:22

ASEAN Liderler Zirvesi başladı

Bu yıl Singapur’da düzenlenen 32’nci Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesi başladı.

ASEAN Liderler Zirvesi başladı
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Bu yıl Singapur’da düzenlenen 32’nci Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesi başladı.

32’nci Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesi, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong’un açılış konuşmasıyla başladı. Singapurlu lider, DEAŞ’ın bölgeyi tehdit etmeye devam ettiğini söyledi. ABD ve Çin arasındaki son zamanlarda yaşanan ticari gerilimin endişe verici olduğunu söyleyen Singapur Başbakanı, bölgesel ekonomik büyümenin tehdit altında olduğunu söyledi.

Küresel ve stratejik dengelerin değiştiğine değinen zirvenin ev sahibi Lee Hsien Loong, Çin ve Hindistan dahil olmak üzere yeni güçlerin etkili büyüme gösterdiğini ASEAN üye ülkeleriyle işbirliğinde yeni fırsatlar oluşturduğunu belirtti.

Öte yandan ASEAN liderlerinin serbest ticareti, Myanmar’daki mülteci krizini, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Güney Kore’nin Başkanı Moon Jae-in arasında yapılan tarihi zirveyi ele alması bekleniyor.
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