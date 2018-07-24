POLİTİKA:
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24 Temmuz 2018 Salı 02:47

Askeri Kanun ile Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Komisyonda kabul edildi

Askeri Kanun ile Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Komisyonda kabul edildi.

Askeri Kanun ile Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Komisyonda kabul edildi
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Askeri Kanun ile Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Komisyonda kabul edildi.

Kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Kabul edilen teklife göre; 31 Aralık 1993 ve öncesi doğumlular, 15 bin Türk lirası ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini alanlar askerliğini yapmış sayılacak. Yurtdışındaki vatandaşlar ise 2 bin Euro ödeyecekler ve uzaktan eğitim alacaklar.

Tabipler ve diş hekimleri emeklileri her ay aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı pilot ihtiyacını dört yıllık üniversite mezunlarından karşılayabilecek.

Şans oyunlarında ikramiye toplamı, yüzde 59’dan yüzde 83’e çıkarılıyor.

Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanlı bir anonim şirket kurulacak.

Kanal İstanbul’un yap-işlet-devret modeli kapsamına alındı. (AUÖ-İHS-Y)
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