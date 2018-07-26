POLİTİKA:
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26 Temmuz 2018 Perşembe 02:37

Askerlik Kanunu ve Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi

Askerlik Kanunu ve Bazı kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Askerlik Kanunu ve Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi
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Askerlik Kanunu ve Bazı kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Askerlik Kanunu ve Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kabul edilen teklifin ikinci bölümünde yer alan maddelerin bazıları şunlardır:

Eczacı ve hemşireler için 360 gün için 60 gün fiili hizmet zammı uygulanacak.

Spor Toto teşkilat Başkanlığı’nın Katma Değer vergisi ödemesi

Şans oyunlarında ikramiye toplamı, yüzde 59’dan yüzde 83’e çıkarılıyor. Yüzde 59 oran, Cumhurbaşkanlığınca tespit edilinceye kadar devam edecek.

Şans oyunları oynatanların teminat oranları azaltılıyor.

Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanlı bir anonim şirket kurulacak.

Kanal İstanbul’un yap-işlet-devret modeli kapsamına alındı.

TBMM Genel Kurulu’nda bazı milletvekilleri fotoğraf çektirdi. CHP milletvekillerinin fotoğraflarını AK parti Rize milletvekili Osman Aşkın Bak çekti. MHP milletvekilleri bozkurt işareti yaparak fotoğraf çektirdi. (AUÖ-HM-Y)
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