Av. Umut Kılıç, CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkan adaylığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı’nın önümüzdeki günlerde yapılacak kongresi öncesi adaylığını açıklayan Av. Umut Kılıç, "Ben merkez ilçe başkanlığına değil CHP’nin Afyonkarahisar’da umudu olmaya aday oluyorum” dedi.

Kılıç, partisinin il binası önünde yaptığı basın toplantısında adaylığını açıklayarak, yarışta “ben de varım” dedim. Partililerin yoğun destek verdiği Kılıç, açıklamasının bir bölümünde, ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ vurgusunda bulunan Kılıç, gençliğin CHP’nin iktidar mücadelesinde daha aktif olması gerektiğini ifade etti. Kılıç, “Türkiye Cumhuriyeti her şeye rağmen ilelebet payidar kalacaktır. Burada biz gençlere büyük bir vazife düşmektedir. Gençliğin söz sahibi olmadığı bir platform dinamizme ve yeniliğe açık olamaz. Gençlik mücadelenin motor gücüdür. Diğer taraftan parti büyüklerimiz, parti emekçilerimiz bizlere yol gösterecek, rehberlik edecek, fikirlerini sunacak, bu partiye katkı vermeye devam edeceklerdir. Bu süreçte üzerimize büyük bir görev ve sorumluluk düşmektedir. Tek adam sistemine ‘Dur’ diyenlerin öncüsü ve lokomotifi CHP olacaktır. İşte bizler de bu tarihi sorumluluk ve görevimizin bilincinde olmalı, mücadelemizi buna göre şekillendirmeliyiz” dedi.

“Umutsuz durum yoktur umutsuz insan vardır”

Birilerini il başkanı, belediye başkanı veya milletvekili yapmaktan öte CHP’yi iktidar yapmak için bu yola çıktığını dile getiren Kılıç, şunları söyledi:



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“Ancak belirlenecek bu isimlerden daha önemlisi örgütlerin disipline edilmesi, yöneticilerin hatta yöneticilerden ziyade tüm üyelerin aktif olarak çalışması gerekliliğidir. Girilmedik ev ve dükkan, gezilmedik bir karış toprak bırakılmamalıdır. Tüm örgütlerimiz ülkenin dört bir yanını adeta demir ağlarla örmelidir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ifade ettiği gibi, bizlerin birilerini makam sahibi yapacak kişilere değil parti ve dava adamlarına, parti neferlerine ihtiyacımız vardır. Biz de ekibimizle birlikte, kimseyi il başkanı, belediye başkanı, milletvekili yapmak gayesiyle değil, büyük bir heyecanla partimizi iktidara getirmek gayesiyle, dava adamları ve partinin neferleri olarak yola çıkıyoruz. Bizim kişilere ve kliklere yönelik kısır siyasetin dar kalıplanma ve basitliğine indirgenemeyecek büyüklükte tarihi bir misyonumuz kutsal bir görevimiz vardır. Hiçbir karamsarlığa ve umutsuzluğa yer yoktur. Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi umutsuz durum yoktur umutsuz insan vardır. Ben merkez ilçe başkanlığına değil, CHP’nin Afyonkarahisar’da umudu olmaya aday oluyorum.”