Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı’nda Güney Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Moon Hee Sang ve Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin konuşma yaptı.

Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı, TBMM’nin ev sahipliğinde Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde ’Avrasya’da Ekonomik İşbirliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma’ temasıyla devam ediyor. 38 ülkenin meclis başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Güney Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Moon Hee Sang, üçüncü toplantıda ekonomik işbirliği çevre ve sürdürülebilirlik kapsamında aktif tartışmalar yapacaklarını belirti.

Dünyada bir takım belirsizliklerin bulunduğunu işaret ede Sang, "Çok sayıda zorlukla karşı karşıyayız. 4. Endüstri devrimi dalgaları iyice yükseldi. Sektörler arasındaki engeller yıkılıyor ve birbirine yaklaşıyor. Yapay zeka ve teknolojinin sosyo-kültürel katkısının yanında yan etkileri olacak, eşitsizlik gibi. Çevre kirliği daha fazla hissedilmeye başlayacak bu da pek çok ülkeye sosyo-ekonomik zarar verecek. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasına önem vermeliyiz. Daha da önemlisi karşımızdaki zorluklarla başa çıkmak için tek başına ülkeler hareket etmelidir. Ortak bir çabayla uluslararası düzeyde bir bilinçle, sorumlulukla hareket etmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Parlamentolararası aktif bilgi alışverişinin yasama tedbirlerinin hızlıca alınmasını sağlayacağını kaydeden Sang, "Ülkelerin karşısındaki sorunlara etkin cevap vermesini sağlayacaktır. 4. toplantıda genel oturumlardan ayrı iki veya üç forumunun düzenlenmesini öneriyorum. Bu şekilde bölgesel işbirliğinin önündeki önemli konular detaylı olarak incelenebilir ayrıca kurumsal temelini sağlamlaştırmak ve gelişmesini sağlamak için bu toplantının tüzük ve kurallarının yazılması faydalı olacaktır. Avrasya ülkelerinin kalkınmasına ve refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Birlik vurgusu

Avrasya’nın sürdürülebilir kalkınması için önemli görevlerinin olduğunu vurgulayan Sang, "Kore Yarımadasında sağlam bir barış zemininin oluşması. Kuzey Kore diyalog yolunu seçti ve Kore yarımadasında yaşanan değişim tüm dünyayı şaşırtmıştır. ABD, Kuzey Kore zirvesi yapıldı. 3 toplantı yapıldı. Kore Yarımadasında nükleer silahların temizlenmesi ve sürdürülebilir barışın başarıyla sağlanması gerçekleşecektir. Kore Yarımadasında barışı sağlamak için çalışıyorum. İşbirliğinin sağlanmasıyla hem yürütme hem yargı rol sahibi olacaktır. Yarımadadaki Kore birbirleriyle bağlandığı zaman artık Avrasya gerçek bir barışa ve refaha kavuşacaktır. Kore o zaman Avrasya bölgesinin gerçek bir üyesi olacaktır" diye konuştu.

"Toplantı Avrasya’ya katkı getirecek"

Kore’nin amacının kapsayıcı refah değerlerini desteklemek, tüm jenerasyon ve tüm bölgeleri kucaklamak, zengin ve fakir arasındaki boşluğu kapatmanın yanında sadece Kore için değil Avrasya ülkeleri için önem taşımaktadır" diyen Sang, "Bugünkü müşterek çalışmalarımız kapsayıcı bir topluluk oluşturmamızı sağlayacaktır ve tüm Avrasya’ya katkı getirecektir. Medeniyet, kültür, din ırklarımız ne kadar farklı olursa olsun bu çeşitlilik bizi birleştirecektir. Bir söz var, ’Hızlı gideceksen yalnız git, uzağa gideceksen birlikte git.’ Bugün burada bulunan herkesle el ele ilerlemek istiyorum. Avrasya’nın geleceğin yol açmak istiyorum" dedi.

Suriye konusu

Toplantının açılışında konuşan Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, geçtiğimiz yıl Güney Kore’nin başkenti Seul’de yapılan ikinci toplantıda, son derece kayda değer birtakım kararların alındığını hatırlattı.

Suriye’deki sorunun çözülmesi için Rusya, Türkiye ve İran cumhurbaşkanlarının birtakım kararlar aldıklarını aktaran Volodin, "Öncelikle bölgenin teröristlerden temizlenmesi ve insanların memleketlerine dönmesi gerekiyor. Bugün Suriyelilere ülkelerinin ekonomilerini yeniden inşa etmeleri ve barışın tesisi için yardım etmemiz gerekiyor. Parlamento üyeleri bu görevin yerine getirilmesinde çok önemli bir rol oynayabilirler" diye konuştu.

"Kore Yarımadası"

Kore yarımadasında gerginliğin sona erdirilmesine yönelik anlaşma imzalandığını, parlamentolararası diyaloğa yönelik bir girişimde bulunulduğunu hatırlatan Volodin, bu güven artırıcı tedbirlerin hem Kore halkı için hem de tüm ülkeler için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Volodin, "Meslektaşlarımıza Kore Yarımadasında gerginliğin azaltılması, barış ve istikrarın getirilmesi konusunda başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Ağustos ayında Rusya Federasyonu, Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Türkmenistan devlet başkanlarının, Hazar Denizi’nin yasal statüsüyle ilgili bir anlaşma imzalandığını anımsatan Volodin, bu anlaşmanın ulusal yasalara aktarılması ve uygulanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Volodin, "Bu şekilde karşılıklı olarak faydalı, eşitliğe dayalı bir ortaklık kurulabilir ta Atlantik’ten Pasifik Okyanusu’na kadar" değerlendirmesinde bulundu.