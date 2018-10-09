Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı sona erdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, "39 ülkenin, her ülkenin isteklerinin tek tek karşılanmasının imkanı yok. Önemli olan bölgenin bütün sorunlarını içeren, ortak kaygıları ve beklentileri bir paydada birleştirmek....

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, "39 ülkenin, her ülkenin isteklerinin tek tek karşılanmasının imkanı yok. Önemli olan bölgenin bütün sorunlarını içeren, ortak kaygıları ve beklentileri bir paydada birleştirmek. Toplantıyla bunu başarmış olmaktan memnuniyet duydum" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrasya Meclis Başkanları 3’üncü Toplantısı, Antalya’nın Belek turizm bölgesindeki bir otelde kapanış oturumu ile sona erdi. Kapanış sonrası TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Güney Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Moon Hee Sang ve dördüncü toplantıya ev sahipliği yapacak olan Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, toplantı hakkında değerlendirmede bulundu.

Toplantıda konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yol haritası üzerinde mutabık kaldıklarını ifade ederek, Antalya’da zor bir toplantı yaptıklarını aktardı.

Gelecek yıl dördüncüsü yapılacak toplantının Kazakistan’da düzenleneceğini kaydeden Yıldırım, Avrasya bölgesinin dünya nüfusunun yüzde 60’ından fazlasına sahip olduğuna dikkati çekti.

“Toplantının konusu”

Toplantıdan çıkan sesin dünyanın genelini etkileyecek güçte olduğunu dile getiren Yıldırım, “Avrasya, dünyanın omurgasıdır. 3 semavi dinin merkezidir. Bütün medeniyetler bu coğrafyada meydana gelmiştir. İpek ve Baharat yolu bu bölgeden geçmektedir. Toplantı konusunu az gelişmiş ve ekonomik kalkınma farklılıkları, terörle mücadele ve iklim değişikliklerine ayırdık" diye konuştu.

“Bölgenin sorunlarının bir paydada birleştirmek”

Gidecek başka bir dünya olmadığına işaret eden Yıldırım, “Dünyaya gözümüz gibi bakmamız lazım. Bütün yaratıkların korunması için seferber olmalıyız. Mevsimlerin birbiriyle karışmış olması iklim değişimin açık göstergeleridir. Yapacağımız çalışmalar insanlığın geleceğine yön verecektir. Barış, huzur ve refaha ulaşmak için ortak bir hedefle zorlukların üstesinden gelebiliriz. Söyleyecek sözü olan herkes toplantıda görüşlerini paylaştı. Ortak bir bildiri konusunda titiz, sabırlı ve yoğun bir çalışma ile anlaştık. Anlaşılan hususlar ortak bildiriye yansıdı. 39 ülkenin, her ülkenin isteklerinin tek tek karşılanmasının imkanı yok. Önemli olan bölgenin bütün sorunlarını içeren, ortak kaygıları ve beklentileri bir paydada birleştirmek. Toplantıyla bunu başarmış olmaktan memnuniyet duydum" dedi.

Suriye konusu

Toplantıda özellikle ulusal paralarla ticaret teşvik edilmesi, düzensiz göçe daha fazla ilgi gösterilmesi, yeni işbirliği alanlarının oluşturulması, 2030 sürdürülebilir kalkınma gündemine desteklerinin bildiride güçlü şekilde yer aldığını aktaran Yıldırım, "Suriye krizinde bütün tarafların sivillerin hayatını tehlikeye atacak adımlardan kaçınılması konusunda uluslararası camiayı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Uluslararası ticaret alanında yaşanan olumsuzluklar,özellikle korumacılık eğilimleri, ekonomik manipülasyonlar, egemen para üzerinden baskı kurma girişimleri konusunda Avrasya kamuoyunun dikkatini çektik. Bazı ülkelerin iç hukukun, uluslararası hukukun üstüne çıkarılamayacağını, paranın kendi hukuk sistemini oluşturamayacağını, tek taraflı yaptırımlara herkesin uymasının beklenmemesi gerektiğini ve hukuki olmadığını ifade ettik. Siber güvenliğin giderek yaygınlaşan çok taraflı bir sorun haline geldiğini teyit ettik. Bu konuda küresel koordinasyonun artırılması gereğini vurguladık" ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, toplantı kapsamında Rusya Federasyonu Federal Meclisi ile TBMM arasında üst düzeyli ortak komisyon kurulmasına dair mutabakat zaptını imzaladıklarını, her alanda gelişmekte olan Türkiye Rusya ilişkilerinin parlamentolar arasında işbirliği güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Kazan kazan ortaklığı”

Moon Hee Sang ise üçüncü toplantının Antalya kadar güzel sonuçlandığını söyledi. Bu toplantıların küresel hale geldiğini dile getiren Sang, “Avrasya’nın ötesine geçmeye başladı. Çok güçlü şekilde işbirliği oluşturduk. Kore yarımadasında ortak bir noktada anlaştık. Herkes bu konuda mutabık oldu. Kazan kazan ortaklıkların kurulmasına katkı sağlayacağız" dedi.

"Konuşulmayan konular gündeme geldi"

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ise toplantıda önemli konuların müzakere edildiğini aktardı.

Her ülkenin keskin sorunları gündeme getirdiğini anlatan Volodin, şöyle konuştu: “Buradaki konuşmalar, Avrupa Parlamentosu’nda yapılamazdı. Uzun süreden konuşulmayan konular gündeme geldi. Anahtar meselelerde tekçi yaklaşımların doğru olmadığına vardık. ABD’nin tekçi yapısı onlara da zarar verecektir. Dolar üzerinden spekülasyon yapılmayacağını düşünüyorduk ama hayat böyle olmadığını gösterdi. Meydan okumalara cevap verilebilir. Bu toplantının formatını korumalıyız. Bu özgürlüğü ve açıklığı kaybetmemeli."

Toplantı sonrası eller birbirine kenetlenerek birlik beraberlik mesajı verildi.