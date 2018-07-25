Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, ABD Başkanı Trump’la görüşüyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, bugün Washington’da ABD Başkanı Trump ile ticaret anlaşmazlığını görüşecek. Donald Trump’ın çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisini yüzde 25 alüminyumu ise yüzde 10 artırmasının ardından dünyada yeni bir ticaret savaşı başlamıştı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, bugün Washington’da ABD Başkanı Trump ile ticaret anlaşmazlığını görüşecek. Donald Trump’ın çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisini yüzde 25 alüminyumu ise yüzde 10 artırmasının ardından dünyada yeni bir ticaret savaşı başlamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in bu görüşmeden fazla bir şey elde edemeyeceği belirtilirken, en azından Başkan Trump’la ticari anlaşmazlıklar konusunda görüşmelerde bulunmasının önemine dikkat çekildi.

ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına koyduğu yüzde 25 ve 10’luk gümrük vergi artışının ardından, ABD’de yapılacak Kasım’daki ara seçimlerden sonra Avrupa’dan ithal otomobillere de gümrük vergi artışının gündemde olduğu hatırlatıldı.

ABD’nin gümrük tariflerini artırmasından, 20 milyar avro kayıpla en çok etkilenen ülkenin Almanya olacağı belirtildi. Junkcker’e görüşmelerde eşlik edecek olan Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Cecilia Malmström Brüksel’de yaptığı bir konuşmada otomobil gümrük vergilerinin artırılması durumunda Atlantik’in her iki yanında 15 milyon iş kaybı tehlikesi bulunduğu uyarısı yaptı.

Avrupa Birliği ülkelerinin Trump’ın politikalarına karşı nasıl tepki gösterecekleri konusunda bir anlaşma olmaması sebebiyle Junker’in görüşmelerde elinin güçlü olmadığı ileri sürüldü. Almanya’nın ABD ile ve otomobil üretici ülkelerden Japonya ve Güney Kore ile gümrük vergilerinin indirilmesi, AB ile vergilerin sıfırlanması konusunda bir anlaşma yapma ihtimalinin yanında, Fransa’nın tarım sektörünü aklında bulundurmasına dikkat çekildi.

Donald Trump Juncker’e attığı bir tweetle AB’ye gümrük vergileri ile bir teklifte bulunarak, "Hem ABD hem de AB gümrük vergilerini ve sübvanseleri iptal etsin" dedi.

Bu tweetle Trump’ın, Fransızların hiçbir şekildi ziraat sübvanselerini kaldıramayacağını bilerek Avrupalıları birbirine düşürme politikası izlediği iddia edildi.

Trump attığı twettle şu teklifte bulunuyor:

"@realDonaldTrump

Avrupa Birliği Washington’a ticaret konusunda bir görüşme yapmaya geliyor. Benim size bir teklifim var. Hem ABD hem de Avrupa Birliği bütün tarifeleri, bariyerleri ve teşvikleri kaldırsın. Bu serbest pazar ve adil ticaret olacaktır. Umarım onlar bunu yapar. Biz buna hazırız. Ama onlar bunu yapmazlar."