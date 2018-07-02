Avrupa Komisyonu Polonya’ya karşı işlem başlattı

Avrupa Komisyonu, birlik değerlerinden doğan sorumlulukları çiğnediği gerekçesiyle Polonya’ya karşı işlem başlatma kararı aldı. Komisyon Polonya’ya gönderdiği yazıda, yüksek yargıda gidilen düzenlemelerin yol açtığı ihlallerin giderilmesini istedi. Varşova’nın ise Komisyon’un işlemine cevap vermek için 1 ay süresi var.

Avrupa Komisyonu, birlik değerlerinden doğan sorumlulukları çiğnediği gerekçesiyle Polonya’ya karşı işlem başlatma kararı aldı. Komisyon Polonya’ya gönderdiği yazıda, yüksek yargıda gidilen düzenlemelerin yol açtığı ihlallerin giderilmesini istedi. Varşova’nın ise Komisyon’un işlemine cevap vermek için 1 ay süresi var.

Avrupa Komisyonu ile Polonya arasında hukukun egemenliğinin tehlikede olduğuna ilişkin bir süredir süren tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Komisyon, geçtiğimiz hafta Lüksemburg’da düzenlenen oturumla sorguya çekilen Polonya’ya karşı yarın yürürlüğe girecek yüksek yargı üyelerinin 3’te 1’nin emekliye sevk edilmesini öngören yasa öncesi birlik değerlerinden doğan sorumluluklarını çiğnediği gerekçesiyle işlem başlattı. Komisyon Polonya’ya gönderdiği yazıda, yasanın yürürlüğe girmesinden doğacak ihlallerin giderilmesini istedi. Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, söz konusu işlemin yarın yürürlüğe girecek yüksek yargı üyelerinin 70 yaş olan emeklilik yaşını 65’e çeken, 65 yaşını doldurmuş hakimlerin ise sağlık raporu ve görevlerine devam etmek istediklerine ilişkin bir dilekçeyle Cumhurbaşkanı’na başvurmalarının ardından yine Cumhurbaşkanı’nın vereceği karara göre görevlerine devam edebilmelerini ya da emekliye sevk edilmelerini öngören yasaya karşı tepki olduğu belirtildi.

Söz konusu yasanın yargı bağımsızlığını ihlal ettiğini belirten komisyon, bu durumun Avrupa Birliği Anlaşması 19. maddesinin de ihlali anlamına geldiğini ifade etti. Komisyon, Polonya’ya gönderdiği yazıda söz konusu ihlale son vermesini istedi. Polonya’nın söz konusu işlem karşısında cevap için 1 ay süresi var. Sonraki süreçte Polonya’nın gereken adımları atmaması durumunda Komisyon Polonya’yı Avrupa Adalet Divanı’na şikayet edebilir.

Avrupa Komisyonu ile Polonya arasındaki problemler bir süredir AB gündemini meşgul ediyordu. Komisyon, iktidar partisi PiS’in geçtiğimiz yıl yargıda gerçekleştirdiği bir dizi düzenlemenin hukukun egemenliğini ve Avrupa Birliği değerlerini tehdit ters olduğu gerekçesiyle AB tarihinde ilk defa üye devlete karşı 7. maddeyi devreye sokmuştu. Polonya makamlarının tepki gösterdiği bu kararın ardından Polonyalı yetkililer, çok defa bir araya geldiği Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ı söz konusu değişikliklerin hukukun egemenliği ilkesini ayaklar altına almadığına ikna etmeye çalışmıştı. Taraflar arasındaki görüşmelerden somut bir sonuç elde edilemeyince Avrupa Komisyonu’nun talebi üzerine Polonya 27 Haziran’da Lüksemburg’da gerçekleştirile oturumla sorguya çekilmişti. Sorgu esnasında Polonya’yı temsil eden Dışişleri Bakanı Konrad Szymanski söz konusu düzenlemelerin hukukun egemenliğini çiğnemediğini, AB değerleriyle ters olmadığını savunmuştu. Polonya’nın durumunun önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi toplantısında da masaya yatırılması bekleniyor.