POLİTİKA:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 14:59

Avrupa Konsey Başkanı Tusk: "Brexit Anlaşması 2018’in sonuna kadar bitebilir"

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit Anlaşması’nın bu yıl sonuna kadar bitebileceğini söyledi.

Avrupa Konsey Başkanı Tusk: 'Brexit Anlaşması 2018'in sonuna kadar bitebilir'
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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit Anlaşması’nın bu yıl sonuna kadar bitebileceğini söyledi.

Tusk, bir konferans için Polonya’da Krakow’da katıldığı bir konferans sırasında İngiltere ile Brexit Anlaşması’nın bu yıl sonuna kadar bitebileceğini söyledi. Tusk, "Bunu Ekim ayında bitirmeye çalışacağız ve sanıyorum yıl sonuna kadar bir anlaşma yapma ihtimalimiz var" dedi.
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