Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic Ankara’ya geliyor

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic Türkiye’ye bir tanışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic’in 16-19 Ekim 2018 tarihlerinde Türkiye’ye bir tanışma ziyareti gerçekleştireceği ve Ankara’da resmi temaslarda bulunacağı bilgisini verdi. Bahsekonu tanışma ziyaretinin Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin ofisi ile kurumlar arasındaki işbirliğinin ve diyaloğun samimi ve etkin bir şekilde geliştirilmesi için vesile teşkil edeceğini değerlendirildi.