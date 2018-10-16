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16 Ekim 2018 Salı 17:09

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, TBMM’de muhalefet partileri ile görüştü

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, TBMM’de muhalefet partileri ile görüştü.Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri TBMM’de temaslarda bulundu. Piri, ilk olarak Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Pervin Buldan,...

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, TBMM'de muhalefet partileri ile görüştü
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Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, TBMM’de muhalefet partileri ile görüştü.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri TBMM’de temaslarda bulundu. Piri, ilk olarak Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Pervin Buldan, Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ve Batman Milletvekili Feleknas Uca’dan oluşan heyet ile görüştü.

Buldan, kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Piri, muhalefet partileri ile görüşmenin önemli olduğunu söyleyerek, HDP’yi TBMM’ye girmesinden dolayı tebrik etti.

Daha sonra Piri Cumhuriyet Halk Partisi ile görüştü. CHP Grup Yönetim Salonu’nda düzenlenen görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Sibel Özdemir bulundu.

Basın mensuplarının görüntü almasından sonra, görüşme basına kapalı olarak devam etti.
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