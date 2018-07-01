Avusturya’nın AB Dönem Başkanlığı resmen başladı

Avusturya’nın 6 ay sürdüreceği Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı resmen başladı.

Avusturya 6 ay sürdüreceği Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı görevini düzenlenen resmi törenle Bulgaristan’dan devraldı. Tören Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Avusturya üçüncü kez AB Dönem Başkanı

Avusturya, AB’ye tam üye olduktan sonra üçüncü defa Avrupa Birliği (AB) Konsey Dönem Başkanlığı görevini üstlendi. İlk kez 1998 yılında AB Başkanlığı görevini üstlenen ülke ikinci kez ise 2006 yılında Dönem Başkanlığı yaptı.

AB içinde diyalog köprüleri kuracağını iddia eden Avusturya, Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkıyor. Avusturya’nın, Başbakanı Wolfgang Schüssel, Türkiye’nin AB üyelik sürecinde ’’Ucu açık kalsın” diyerek ortaklık sürecini savunuyordu.

Avusturya 1 Temmuz- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yürüteceği AB Dönem Başkanlığı görevini 1 Ocak tarihinde Romanya’ya devredecek.