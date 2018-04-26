POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 11:11

Bahçeli, milletvekilliği adaylığı başvurusunu yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliği adaylığı için başvurusunu yaptı. Başvuru sonrası açıklama yapan Bahçeli, "Ülkemiz açısından gayet iyi olacak. Bir partinin sloganına benzedi ama" diyerek gülümsedi.

Bahçeli, milletvekilliği adaylığı başvurusunu yaptı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliği adaylığı için başvurusunu yaptı. Başvuru sonrası açıklama yapan Bahçeli, "Ülkemiz açısından gayet iyi olacak. Bir partinin sloganına benzedi ama" diyerek gülümsedi.

MHP lideri Bahçeli, liderler arasında adaylık başvurusu yapan ilk kişi oldu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Sizi nasıl bir süreç bekliyor" şeklindeki soruya, "Ülkemiz açısından gayet iyi olacak. Bir partinin sloganına benzedi ama" ifadesini kullandı.

Bahçeli, MHP’nin 24 Haziran seçimlerini çok önemsediğine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemiz için çok faydalı olacak kanaati ile seçimlere de çok iyi hazırlanıyor. İnşallah sonuçta hayırlara vesile olacaktır" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku