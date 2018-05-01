Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin adayının Cuma günü açıklamasına ilişkin, "Sabrı taşırdı, millet merak ediyor. Bir gün Cumhuriyet Halk Partisi’nin önünde halk toplanacak, ’artık açıkla şu adayını’ diyecek" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin adayının Cuma günü açıklamasına ilişkin, "Sabrı taşırdı, millet merak ediyor. Bir gün Cumhuriyet Halk Partisi’nin önünde halk toplanacak, ’artık açıkla şu adayını’ diyecek" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Merkezi’nde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, seçim güvenliğine ilişkin soruya, "Her seçim döneminde seçim güvenliğini tartışmaya açan çevreler olabilir. Bütün siyasi partilere bu anlamda sorumluluk düşer. Yüksek Seçim Kurulu bu manada görevlidir. Hal böyle olunca emniyet güçleriyle, partilerin temsilcileriyle seçim güvenliği sağlanmış olur. Ama esas seçmene düşer. Seçmen çok sabırlı, soğukkanlı, hileye tevessül etmeden demokratik hakkı olan oyu kullanma erdemine kavuşursa her sandık güvenli demektir" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayının Temel Karamollaoğlu olduğu hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Hayırlı, uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştur. Bugün noktaladı. Bakalım bundan sonra ne kadar tekrarlanacak" şeklinde konuştu.

Hükümetin seçim paketi ve içeriğine yönelik soruya Bahçeli, "Seçim sürecine girdikten sonra niye manidar bulsunlar? Zaten seçim paketi. Geçmiş dönemlerde her partinin seçim beyannamesinde bulunan konular. Bunlar dün de vardı, bugün biraz arttırarak konmuş. Söz gelim, 65 yaş ve üzeri için bir rakam varken bugün 500 liraya çıkartılmış. Öğrencileri kollamışlar. Binaları bir düzene koyuyorlar. Oradan tapu ve gelir elde edecekler. Biz henüz ayrıntılarıyla incelemedik" şeklinde konuştu.

CHP’nin adayını Cuma günü açıklayacağının hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Sabrı taşırdı, millet merak ediyor. Bir gün Cumhuriyet Halk Partisi’nin önünde halk toplanacak, ’artık açıkla şu adayını’ diyecek" dedi.

Seçim protokolüne ilişkin soruya Bahçeli, "Yarın. Hazırlıklar tamamlanmış. İki partinin Cumhur İttifakı’nın çalışmaları tamamlanmış durumda. Yarın grup kararları alınmak suretiyle Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapılmış olacak" ifadelerini kullandı.